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    • Карпин рассказал, в чем Алексей Миранчук сильнее брата Антона

    Карпин рассказал, в чем Алексей Миранчук сильнее брата Антона

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил Антона и Алексея Миранчуков.

    – Вы понимаете, почему Алексей Миранчук нечасто выходит в стартовом составе «Аталанты»?

    – Потому что есть тренер, который выбирает других игроков.

    – В сборной Алексей впервые вышел с капитанской повязкой. Кажется, это доверие дополнительно его вдохновило.

    – Не знаю. Или вы думаете, что без капитанской повязки он играл бы иначе?

    – Такие атрибуты доверия иногда мотивируют игроков дополнительно.

    – Уже никто не узнает, как бы Миранчук сыграл без повязки.

    – Один Миранчук играет в России, другой – в Италии. Заметны различия в уровне мастерства, может быть, скорости мышления или работы с мячом?

    Замечаю разницу в физической готовности. В Италии этому аспекту подготовки уделяют больше внимания.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.06.2024 14:56
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