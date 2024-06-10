Карпин рассказал, в чем Алексей Миранчук сильнее брата Антона

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил Антона и Алексея Миранчуков.
– Вы понимаете, почему Алексей Миранчук нечасто выходит в стартовом составе «Аталанты»?
– Потому что есть тренер, который выбирает других игроков.
– В сборной Алексей впервые вышел с капитанской повязкой. Кажется, это доверие дополнительно его вдохновило.
– Не знаю. Или вы думаете, что без капитанской повязки он играл бы иначе?
– Такие атрибуты доверия иногда мотивируют игроков дополнительно.
– Уже никто не узнает, как бы Миранчук сыграл без повязки.
– Один Миранчук играет в России, другой – в Италии. Заметны различия в уровне мастерства, может быть, скорости мышления или работы с мячом?
– Замечаю разницу в физической готовности. В Италии этому аспекту подготовки уделяют больше внимания.