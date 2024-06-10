Карпин рассказал, в чем Алексей Миранчук сильнее брата Антона

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил Антона и Алексея Миранчуков.

– Вы понимаете, почему Алексей Миранчук нечасто выходит в стартовом составе «Аталанты»?

– Потому что есть тренер, который выбирает других игроков.

– В сборной Алексей впервые вышел с капитанской повязкой. Кажется, это доверие дополнительно его вдохновило.

– Не знаю. Или вы думаете, что без капитанской повязки он играл бы иначе?

– Такие атрибуты доверия иногда мотивируют игроков дополнительно.

– Уже никто не узнает, как бы Миранчук сыграл без повязки.

– Один Миранчук играет в России, другой – в Италии. Заметны различия в уровне мастерства, может быть, скорости мышления или работы с мячом?

– Замечаю разницу в физической готовности. В Италии этому аспекту подготовки уделяют больше внимания.