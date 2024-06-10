Талалаев назвал условие для перехода Дзюбы в «Химки»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев сказал, что не возьмет в команду бывшего нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу без личной беседы.

– В прессе возникла информация про «Химки» и Дзюбу. У вас может быть интерес к Артему?

– Мы всегда готовы к переговорам. В футбольном мире мой телефон знает каждый. Как вы можете убедиться, даже здесь, в отпуске, я всегда доступен для звонка. Но Дзюба мне не звонил. Без личной беседы я не беру ни одного игрока в команду. И если игрок будет заведен без моего ведома, то единственное, что он будет делать – бегать в стороне. Иной выход – придется менять тренерский штаб. Поэтому вариантов событий не так много.

– Все помнят историю про ваш телефонный разговор и просмотр в «Торпедо». Если звонок всe же поступит, ответ будет примерно тем же?

– А вы думаете, я за год должен был сильно измениться? Я точно не изменился. Если он изменился в лучшую сторону, повторю еще раз, мой телефон знает каждый. А тот единственный телефонный разговор за пять лет у нас действительно был только один, Артем тогда сам звонил. Мы тогда с ним всe обсудили достаточно четко.