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    Талалаев назвал условие для перехода Дзюбы в «Химки»

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев сказал, что не возьмет в команду бывшего нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу без личной беседы.

    – В прессе возникла информация про «Химки» и Дзюбу. У вас может быть интерес к Артему?

    – Мы всегда готовы к переговорам. В футбольном мире мой телефон знает каждый. Как вы можете убедиться, даже здесь, в отпуске, я всегда доступен для звонка. Но Дзюба мне не звонил. Без личной беседы я не беру ни одного игрока в команду. И если игрок будет заведен без моего ведома, то единственное, что он будет делать – бегать в стороне. Иной выход – придется менять тренерский штаб. Поэтому вариантов событий не так много.

    – Все помнят историю про ваш телефонный разговор и просмотр в «Торпедо». Если звонок всe же поступит, ответ будет примерно тем же?

    – А вы думаете, я за год должен был сильно измениться? Я точно не изменился. Если он изменился в лучшую сторону, повторю еще раз, мой телефон знает каждый. А тот единственный телефонный разговор за пять лет у нас действительно был только один, Артем тогда сам звонил. Мы тогда с ним всe обсудили достаточно четко.

    • «Локомотив» в мае объявил об уходе Дзюбы, 35‑летний форвард покинул московский клуб после завершения срока контракта.
    • В минувшем сезоне он провел 26 матчей, забил 4 гола, отдал 4 передачи.
    • Дзюба рассказывал, что зимой 2023 года его переход в «Торпедо» сорвался из‑за позиции Талалаева, который тогда руководил московской командой и пригласил нападающего на просмотр.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    Cleaner
    1718004229
    Талалаев зазвездился. Тренер блин мирового уровня! Лигу Чемпионов раз пять со своей командой брал! Тренирует уездный клубишко, мечта которого выйти в РПЛ, а понтов до неба!...((((((((((((((((((((
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