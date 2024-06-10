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    • Экс-президент «Локомотива» объяснил, почему Сергеев подойдет команде

    Экс-президент «Локомотива» объяснил, почему Сергеев подойдет команде

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выбрал лучший для команды вариант усиления позиции нападающего.

    «Из всех вариантов, которые сейчас рассматривает «Локомотив» на позицию форварда, меня больше всего привлекает Сергеев. Если судить по тому, как он показывал себя в тех же «Крыльях Советов», то мне кажется, что в «Локомотиве» он сможет проявить себя ещe лучше.

    В «Зените» он всe-таки не получает достаточное количество игровой практики, которое заслуживает футболист такого уровня. Полагаю, Сергеев хорошо подойдeт под тактику Галактионова.

    Мне видится, что Сергеев может по-новому раскрыться в «Локомотиве». У него есть для этого все данные: он очень креативен, силeн, мобилен. Он – игрок момента. Поэтому Сергеев был бы очень хорошим вариантом на позицию форварда для «Локомотива», – сказал Наумов.

    • В сезоне-2023/24 Сергеев провeл 39 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач.
    • Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до лета 2025 года.
    • Transfermarkt оценил форварда в 5 миллионов евро.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии (2)
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    SLADE2019
    1718003047
    Каким это боком, футбольный ноль может на такие вопросы рассуждать? Да и как функционер тоже лох лохом. За 4 года его президентства, Локо максимум на 4 месте был. И туда же, рассуждать.
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