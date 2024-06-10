Экс-президент «Локомотива» объяснил, почему Сергеев подойдет команде

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выбрал лучший для команды вариант усиления позиции нападающего.

«Из всех вариантов, которые сейчас рассматривает «Локомотив» на позицию форварда, меня больше всего привлекает Сергеев. Если судить по тому, как он показывал себя в тех же «Крыльях Советов», то мне кажется, что в «Локомотиве» он сможет проявить себя ещe лучше.

В «Зените» он всe-таки не получает достаточное количество игровой практики, которое заслуживает футболист такого уровня. Полагаю, Сергеев хорошо подойдeт под тактику Галактионова.

Мне видится, что Сергеев может по-новому раскрыться в «Локомотиве». У него есть для этого все данные: он очень креативен, силeн, мобилен. Он – игрок момента. Поэтому Сергеев был бы очень хорошим вариантом на позицию форварда для «Локомотива», – сказал Наумов.