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    • «Милан» договорился с форвардом «Болоньи», не попавшим на Евро-2024

    «Милан» договорился с форвардом «Болоньи», не попавшим на Евро-2024

    «Милан» согласовал с нападающим «Болоньи» Джошуа Зиркзее пятилетний контракт. По данным calciomercato, зарплата нидерландского форварда составит 4 миллиона евро в год с учетом бонусов.

    За трансфер 23-летнего игрока «россонери» заплатят отступные в размере 40 миллионов евро.

    «Милан» планирует к середине недели добиться снижения объема выплат агенту Зиркзее (сообщалось, что Киа Джурабчиан рассчитывал получить 15 миллионов евро).

    • В минувшем сезоне нападающий провел за «Болонью» 37 матчей, забил 12 голов, отдал 7 передач.
    • Зиркзее не был включен в состав сборной Нидерландов на Евро-2024.

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    Источник: calciomercato

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    Комментарии (1)
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    ItalianFootball
    1718004498
    Странно, что не взяли, при общем кризисе атаки голландцев. Хотя есть вероятность, что он переоценен и 1 сильный сезон не показатель. Я глядя на него восхищался как он спиной к воротам работает, дриблинг и удар с двух ног (По всем пунктам привет Влахе)))) )
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