«Милан» договорился с форвардом «Болоньи», не попавшим на Евро-2024

«Милан» согласовал с нападающим «Болоньи» Джошуа Зиркзее пятилетний контракт. По данным calciomercato, зарплата нидерландского форварда составит 4 миллиона евро в год с учетом бонусов.
За трансфер 23-летнего игрока «россонери» заплатят отступные в размере 40 миллионов евро.
«Милан» планирует к середине недели добиться снижения объема выплат агенту Зиркзее (сообщалось, что Киа Джурабчиан рассчитывал получить 15 миллионов евро).
- В минувшем сезоне нападающий провел за «Болонью» 37 матчей, забил 12 голов, отдал 7 передач.
- Зиркзее не был включен в состав сборной Нидерландов на Евро-2024.