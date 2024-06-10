«Милан» договорился с форвардом «Болоньи», не попавшим на Евро-2024

«Милан» согласовал с нападающим «Болоньи» Джошуа Зиркзее пятилетний контракт. По данным calciomercato, зарплата нидерландского форварда составит 4 миллиона евро в год с учетом бонусов.

За трансфер 23-летнего игрока «россонери» заплатят отступные в размере 40 миллионов евро.

«Милан» планирует к середине недели добиться снижения объема выплат агенту Зиркзее (сообщалось, что Киа Джурабчиан рассчитывал получить 15 миллионов евро).