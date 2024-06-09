Клуб Кокорина не подпишет Дзюбу и Джикию: «С ними будет тяжело что-то развивать»

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский ответил, почему в команде не стоит ждать россиян Георгия Джикию и Артема Дзюбу.

«Мы не нуждаемся в усилении на эти позиции. И вектор развития клуба – на молодых игроков, чтобы помогать им развиваться и переходить в другую лигу.

С Джикией и Дзюбой будет тяжело уже что-то развивать. При всем уважении к этим двум футболистам», – сказал Шпилевский.