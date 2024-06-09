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    • Клуб Кокорина не подпишет Дзюбу и Джикию: «С ними будет тяжело что-то развивать»

    Клуб Кокорина не подпишет Дзюбу и Джикию: «С ними будет тяжело что-то развивать»

    Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский ответил, почему в команде не стоит ждать россиян Георгия Джикию и Артема Дзюбу.

    «Мы не нуждаемся в усилении на эти позиции. И вектор развития клуба – на молодых игроков, чтобы помогать им развиваться и переходить в другую лигу.

    С Джикией и Дзюбой будет тяжело уже что-то развивать. При всем уважении к этим двум футболистам», – сказал Шпилевский.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.06.2024 23:07
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    Комментарии (2)
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    алдан2014
    1717978758
    И тут не нужны...детектив продолжается
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    WE ARE FOR PETER
    1717995725
    А они туда планировали переходить?)
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