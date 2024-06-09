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    Газзаев дал совет РФС, как поступить с Карпиным

    Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил работу главного тренера сборной России Валерия Карпина.

    • У Карпина в августе истекает контракт.
    • РФС готовится его продлить.
    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

    «Я считаю, что он должен продолжить работу на посту главного тренера сборной России. Вообще я выступаю против совмещения работы в клубе и в сборной, но в нынешней ситуации сборная, к сожалению, не принимает участия в официальных турнирах. Сегодня у Карпина есть возможность совмещения. К тому же Карпин, как тренер клуба, выступающего в РПЛ, видит всех кандидатов в сборную во время игр чемпионата России.

    Я выступаю за то, чтобы он продолжил работу в национальной команде. Мы видим, что Валерий Георгиевич стабилизировал состав и теперь не приглашает по 40-50 человек, как это было раньше. Сейчас он уже сформировал постоянный костяк сборной», – сказал Газзаев.

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    Источник: Metaratings

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    09.06.2024 21:49
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    Комментарии (3)
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    Cleaner
    1717960510
    Газзаев о Карпине: - КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ.
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    алдан2014
    1717978931
    А РФС точно интересно мнения Газзаева? Если его такого заслуженного ни куда не зовут работать..
    Ответить
    The only one
    1717996505
    Да что вы на него напали. Ведь всё по делу сказал.
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