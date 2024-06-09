Газзаев дал совет РФС, как поступить с Карпиным

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил работу главного тренера сборной России Валерия Карпина.

У Карпина в августе истекает контракт.

РФС готовится его продлить.

Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

«Я считаю, что он должен продолжить работу на посту главного тренера сборной России. Вообще я выступаю против совмещения работы в клубе и в сборной, но в нынешней ситуации сборная, к сожалению, не принимает участия в официальных турнирах. Сегодня у Карпина есть возможность совмещения. К тому же Карпин, как тренер клуба, выступающего в РПЛ, видит всех кандидатов в сборную во время игр чемпионата России.

Я выступаю за то, чтобы он продолжил работу в национальной команде. Мы видим, что Валерий Георгиевич стабилизировал состав и теперь не приглашает по 40-50 человек, как это было раньше. Сейчас он уже сформировал постоянный костяк сборной», – сказал Газзаев.