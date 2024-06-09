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    • Глава АБФФ высказался о возможном объединении чемпионатов России и Беларуси

    Глава АБФФ высказался о возможном объединении чемпионатов России и Беларуси

    Николай Шерстнев, председатель ассоциации «Белорусская федерация футбола», прокомментировал возможное объединение чемпионатов Беларуси и России.

    – В октябре прошлого года тогдашний министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о возможном включении белорусских клубов в чемпионат России по футболу и что белорусская сторона прорабатывает список возможных для этого команд.

    С учетом того, что ваши клубы продолжают играть в еврокубках, эти слова тогда показались странными. Но хоть какие-то основания под ними были?

    – Чтобы такие заявления делать, надо слышать футболистов. Слышать профессионалов. Конечно, это объединение не нужно в первую очередь россиянам. И не нужно белорусским футбольным клубам. Потому что у каждого свои интересы.

    Но очевидно, что нужно найти некий момент соприкосновения, где мы совместно будем получать пользу. В день матча Беларусь – Россия мы с генеральным секретарем РФС Максимом Митрофановым вели разговор на эту тему. И уже нашли варианты, которые будут способствовать прежде всего развитию белорусского футбола, начиная от детского.

    Все детали скажу немножко позже. Окончательного решения нет, но мы договорились и выработали определенные механизмы, над которыми надо поработать специалисты. Думаю, в следующем сезоне вы услышите новости, которые сработают на развитие футбола на старте формирования футболистов, то есть на уровне детско-юношеского футбола.

    • В отличие от России, Беларусь не отстранена от международного футбола.
    • На этой неделе Беларусь впервые за 3 года сыграла дома.
    • Это был матч против России (0:4).

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    Источник: «Известия»

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    Комментарии (1)
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    R_a_i_n
    1717931814
    В отличие от России никто не отстранён от футбола.
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