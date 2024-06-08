Тарханов дал совет РФС, как поступить с Карпиным

Бывший тренер ЦСКА, «Урала» Александр Тарханов оценил работу главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Оценивать работу Карпина сложно, потому что не было соперников, на фоне которых можно было оценить. Хотя я вчера смотрел товарищеские матчи сборных и не увидел ничего, в чeм бы они сильно опережали нас. Скажу, что мы не слабее никого.

Контракт с Карпиным стоит продлить. Пока нет международных игр, пусть просматривает новичков и учит их. Сейчас для этого самое время», – сказал Тарханов.