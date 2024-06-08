Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Тарханов дал совет РФС, как поступить с Карпиным

    Бывший тренер ЦСКА, «Урала» Александр Тарханов оценил работу главного тренера сборной России Валерия Карпина.

    «Оценивать работу Карпина сложно, потому что не было соперников, на фоне которых можно было оценить. Хотя я вчера смотрел товарищеские матчи сборных и не увидел ничего, в чeм бы они сильно опережали нас. Скажу, что мы не слабее никого.

    Контракт с Карпиным стоит продлить. Пока нет международных игр, пусть просматривает новичков и учит их. Сейчас для этого самое время», – сказал Тарханов.

    • У Карпина в августе истекает контракт.
    • РФС готовится его продлить.
    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

    Новости по теме
    Речь Карпина в раздевалке после разгрома Беларуси 3
    Точилин предложил тренера на замену Карпину в сборной России 13
    Пименов аргументировал, почему РФС должен продлить Карпина 8
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.06.2024 22:24
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    WILDLING_HRUNDEL
    1717875914
    Карпин хороший тренер
    Ответить
    Suvorov71
    1717899467
    Да, именно этим сечас и занимается Валера, хорошо если контракт продлят
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+