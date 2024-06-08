Сабо раскрыл слабое место в игре Мудрика

Бывший игрок и тренер украинского «Динамо» Йожеф Сабо проанализировал выступление форварда «Челси» Михаила Мудрика.

«Современные классные игроки ведут мяч словно магнитом. У Мудрика сумасшедшая скорость, но его не научили вести мяч словно магнитом. У него не получается рывками разбалтывать защитников.

Его научили пробрасывать на пространство, а в АПЛ сразу идет страховка, иногда двойная. И все. Мудрик ничего не может сделать», – сказал Сабо на ютуб-канале Дмитрия Гордона.