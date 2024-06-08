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    Вахания: «За Карпина хочется биться»

    Дебютант сборной России Илья Вахания поделился впечатлениями от игры под руководством Валерия Карпина.

    • Защитник тренируется у Карпина и в сборной, и в «Ростове».

    «Самое яркое впечатление от работы с Карпиным? Наверное, яркого чего-то нет. То, как Валерий Георгиевич относится ко всем футболистам, – это топ-уровень.

    С Карпиным молодые футболисты прогрессируют, и из-за этого игрокам хочется отдавать больше сил на поле? Конечно. Когда тебе доверяют, у футболиста вырастают сзади крылья и хочется биться за такого тренера», – сказал Вахания.

    • Илья – воспитанник «Зенита».
    • Накануне Россия разгромила в товарищеском матче Беларусь (4:0).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    VPERDIV SPARTAK
    1717845843
    Видели 5-1 со свинорылами! Бились уж очень круто
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