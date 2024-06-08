Вахания: «За Карпина хочется биться»

Дебютант сборной России Илья Вахания поделился впечатлениями от игры под руководством Валерия Карпина.
- Защитник тренируется у Карпина и в сборной, и в «Ростове».
«Самое яркое впечатление от работы с Карпиным? Наверное, яркого чего-то нет. То, как Валерий Георгиевич относится ко всем футболистам, – это топ-уровень.
С Карпиным молодые футболисты прогрессируют, и из-за этого игрокам хочется отдавать больше сил на поле? Конечно. Когда тебе доверяют, у футболиста вырастают сзади крылья и хочется биться за такого тренера», – сказал Вахания.
- Илья – воспитанник «Зенита».
- Накануне Россия разгромила в товарищеском матче Беларусь (4:0).