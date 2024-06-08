В «Акроне» объяснили, за счет чего клуб за 6 лет прошел от КФК до РПЛ

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов объяснил подъем клуба.

Основанный в 2018 году клуб за 6 лет дошел до РПЛ.

В переходных матчах «Акрон» прошел «Урал».

– Вам потребовалось всего шесть лет, чтобы выйти в премьер-лигу. За счeт чего вам это удалось?

– Грамотное поступательное развитие клуба, которое исходило от Павла Анатольевича [Морозова]. Мы это сделали, постепенно наращивая мощность, в том числе с правильными людьми на всех местах в клубе, с поддержкой холдинга. Наверное, единение, вера, семейная обстановка, когда каждый находится в едином порыве с желанием оказаться там – это всe дало результат.

Мы выбрали свой путь и продолжали его держаться без оглядки на остальные клубы – с определенными коррективами, которые диктует нам жизнь.