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    • В «Акроне» объяснили, за счет чего клуб за 6 лет прошел от КФК до РПЛ

    В «Акроне» объяснили, за счет чего клуб за 6 лет прошел от КФК до РПЛ

    Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов объяснил подъем клуба.

    • Основанный в 2018 году клуб за 6 лет дошел до РПЛ.
    • В переходных матчах «Акрон» прошел «Урал».

    – Вам потребовалось всего шесть лет, чтобы выйти в премьер-лигу. За счeт чего вам это удалось?

    – Грамотное поступательное развитие клуба, которое исходило от Павла Анатольевича [Морозова]. Мы это сделали, постепенно наращивая мощность, в том числе с правильными людьми на всех местах в клубе, с поддержкой холдинга. Наверное, единение, вера, семейная обстановка, когда каждый находится в едином порыве с желанием оказаться там – это всe дало результат.

    Мы выбрали свой путь и продолжали его держаться без оглядки на остальные клубы – с определенными коррективами, которые диктует нам жизнь.

    • Сезон РПЛ стартует 20 июля.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    Skull_Boy
    1717844005
    Да не звезди и любой олень уже в курсах, если у клуба есть баки есть и продвижение, если денег нет, то не вякай, а то Сатурн уже давно бы вернулся обратно
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