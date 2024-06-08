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    Зинченко задолжал Гаврилову «миллионы рублей»

    Бывший агент игрока «Арсенала» и сборной Украины Александра Зинченко Юрий Гаврилов сообщил, что футболист должен ему деньги.

    – Все свои силы, средства и возможности я использовал, чтобы ему помочь, решить его серьезные проблемы. Он стал играть в «Уфе», я помог ему с переходом. Я же предоставил его семье проживание у себя дома, в моей квартире. Я помог с регистрацией российского гражданства его родителям. Все проблемы решил.

    А когда у меня начались проблемы со здоровьем, а у него появились возможности уехать за рубеж, запахло другими деньгами, то появились совсем другие люди, которые себя стали называть агентами Зинченко и говорить, что они всe сделали. А у меня был контракт с ним. Меня решено было не то что кинуть, а отодвинуть, мягко говоря.

    – Он должен миллионы рублей?

    Да. Пытался с ним связаться, но родители говорили, что ему некогда, что у него другие задачи.

    У нас есть организация, которая занималась этим вопросом. И сейчас идет процесс. Я бы хотел с ним поговорить, понять его сущность. Когда ему было тяжело, он со мной общался, а когда всe стало хорошо, то я и не нужен.

    • Зинченко был в «Уфе» в 2015-2016 годах.
    • В 2016-2022 годах украинец принадлежал «Манчестер Сити».
    • Сейчас Зинченко готовится к Евро-2024.

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    Источник: телеграм-канал «ЕСТЬ ТЕМА»

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    Комментарии (1)
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    SLADE2019
    1717825821
    А что молчал столько, Юрок?
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