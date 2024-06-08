Зинченко задолжал Гаврилову «миллионы рублей»

Бывший агент игрока «Арсенала» и сборной Украины Александра Зинченко Юрий Гаврилов сообщил, что футболист должен ему деньги.

– Все свои силы, средства и возможности я использовал, чтобы ему помочь, решить его серьезные проблемы. Он стал играть в «Уфе», я помог ему с переходом. Я же предоставил его семье проживание у себя дома, в моей квартире. Я помог с регистрацией российского гражданства его родителям. Все проблемы решил.

А когда у меня начались проблемы со здоровьем, а у него появились возможности уехать за рубеж, запахло другими деньгами, то появились совсем другие люди, которые себя стали называть агентами Зинченко и говорить, что они всe сделали. А у меня был контракт с ним. Меня решено было не то что кинуть, а отодвинуть, мягко говоря.

– Он должен миллионы рублей?

– Да. Пытался с ним связаться, но родители говорили, что ему некогда, что у него другие задачи.

У нас есть организация, которая занималась этим вопросом. И сейчас идет процесс. Я бы хотел с ним поговорить, понять его сущность. Когда ему было тяжело, он со мной общался, а когда всe стало хорошо, то я и не нужен.