Тюкавин прокомментировал дебютный гол за сборную России

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поделился эмоциями после товарищеского матча между сборными Беларуси и России (0:4).

Форвард забил второй гол в игре.

Этот мяч стал для него дебютным в составе национальной команды.

– Вы забили первый гол за сборную России. Какие эмоции?

– Я очень рад и счастлив. Это была моя мечта. Хоть забил и в товарищеском матче, но гол есть гол. Мы выиграли, все хорошо.

– Расскажите про эпизод с голом.

– Ребята хорошо разыграли, Алексей Миранчук отдал на Ивана Облякова, который в одно касание покатил мне. Мне оставалось только пробить мимо вратаря.

– Что Карпин сказал тебе после дебютного гола за сборную?

– Ничего особенного не сказал, просто поздравил.