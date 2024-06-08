Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Тюкавин прокомментировал дебютный гол за сборную России

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поделился эмоциями после товарищеского матча между сборными Беларуси и России (0:4).

    • Форвард забил второй гол в игре.
    • Этот мяч стал для него дебютным в составе национальной команды.

    – Вы забили первый гол за сборную России. Какие эмоции?

    – Я очень рад и счастлив. Это была моя мечта. Хоть забил и в товарищеском матче, но гол есть гол. Мы выиграли, все хорошо.

    – Расскажите про эпизод с голом.

    – Ребята хорошо разыграли, Алексей Миранчук отдал на Ивана Облякова, который в одно касание покатил мне. Мне оставалось только пробить мимо вратаря.

    – Что Карпин сказал тебе после дебютного гола за сборную?

    – Ничего особенного не сказал, просто поздравил.

    Новости по теме
    Тюкавин: «Сборная России прибавляет с каждым матчем»
    Тюкавин забил дебютный гол за сборную России
    Самые дорогие футболисты РПЛ 7
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:12
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    SLADE2019
    1717826144
    Вот интересно, какой ответ ожидал этот журналист, с позволения сказать, на вопрос, а что тренер сказал после забитого гола? Что долбоящером назвал?
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+