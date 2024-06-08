Тюкавин прокомментировал дебютный гол за сборную России

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поделился эмоциями после товарищеского матча между сборными Беларуси и России (0:4).
- Форвард забил второй гол в игре.
- Этот мяч стал для него дебютным в составе национальной команды.
– Вы забили первый гол за сборную России. Какие эмоции?
– Я очень рад и счастлив. Это была моя мечта. Хоть забил и в товарищеском матче, но гол есть гол. Мы выиграли, все хорошо.
– Расскажите про эпизод с голом.
– Ребята хорошо разыграли, Алексей Миранчук отдал на Ивана Облякова, который в одно касание покатил мне. Мне оставалось только пробить мимо вратаря.
– Что Карпин сказал тебе после дебютного гола за сборную?
– Ничего особенного не сказал, просто поздравил.