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    • Карпин ответил, вернется ли Сафонов в Россию на фоне запрета выезда из страны

    Карпин ответил, вернется ли Сафонов в Россию на фоне запрета выезда из страны

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о проблемах Матвея Сафонова с законом и его игре в товарищеском матче с Беларусью (4:0).

    • Футболист получил запрет на выезд из России.
    • Причина – долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.
    • Из-за этого трансфер Сафонова в «ПСЖ» оказался под угрозой срыва.

    – Выход Максименко в перерыве вместо Сафонова был запланированным?

    – Да.

    – Выбирая Матвея Сафонова основным на игру, учитывали его обстоятельства личные, которые были опубликованы?

    – Да, с ним Виталич [Кафанов] поговорил, он сказал, что готов играть.

    – Никаких психологических проблем он перед матчем на испытывал?

    – Нет.

    – Что вы ему пожелаете перед отъездом в «ПСЖ»?

    – Пожелаю уехать. Если все это свершится… Пока непонятно.

    – Его дриблинг [около своих ворот]?

    – Надо было быстрее решение принимать. Ничего страшного.

    – Это пижонство?

    – Нет, желание не выбивать мяч.

    – Вернется он домой с командой?

    – А я откуда знаю? Вернется, куда он денется.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.06.2024 23:53
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    Комментарии (1)
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    TIMOTHY
    1717794508
    Карпин и сам не впервой женат)
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