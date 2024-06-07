Карпин ответил, вернется ли Сафонов в Россию на фоне запрета выезда из страны

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о проблемах Матвея Сафонова с законом и его игре в товарищеском матче с Беларусью (4:0).
- Футболист получил запрет на выезд из России.
- Причина – долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.
- Из-за этого трансфер Сафонова в «ПСЖ» оказался под угрозой срыва.
– Выход Максименко в перерыве вместо Сафонова был запланированным?
– Да.
– Выбирая Матвея Сафонова основным на игру, учитывали его обстоятельства личные, которые были опубликованы?
– Да, с ним Виталич [Кафанов] поговорил, он сказал, что готов играть.
– Никаких психологических проблем он перед матчем на испытывал?
– Нет.
– Что вы ему пожелаете перед отъездом в «ПСЖ»?
– Пожелаю уехать. Если все это свершится… Пока непонятно.
– Его дриблинг [около своих ворот]?
– Надо было быстрее решение принимать. Ничего страшного.
– Это пижонство?
– Нет, желание не выбивать мяч.
– Вернется он домой с командой?
– А я откуда знаю? Вернется, куда он денется.