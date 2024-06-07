Карпин ответил, вернется ли Сафонов в Россию на фоне запрета выезда из страны

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о проблемах Матвея Сафонова с законом и его игре в товарищеском матче с Беларусью (4:0).

Футболист получил запрет на выезд из России.

Причина – долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.

Из-за этого трансфер Сафонова в «ПСЖ» оказался под угрозой срыва.

– Выход Максименко в перерыве вместо Сафонова был запланированным?

– Да.

– Выбирая Матвея Сафонова основным на игру, учитывали его обстоятельства личные, которые были опубликованы?

– Да, с ним Виталич [Кафанов] поговорил, он сказал, что готов играть.

– Никаких психологических проблем он перед матчем на испытывал?

– Нет.

– Что вы ему пожелаете перед отъездом в «ПСЖ»?

– Пожелаю уехать. Если все это свершится… Пока непонятно.

– Его дриблинг [около своих ворот]?

– Надо было быстрее решение принимать. Ничего страшного.

– Это пижонство?

– Нет, желание не выбивать мяч.

– Вернется он домой с командой?

– А я откуда знаю? Вернется, куда он денется.