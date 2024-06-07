Артур из «Зенита» рассказал, что его больше всего удивило в РПЛ

Вингер «Зенита» Артур раскрыл, чем его удивил российский чемпионат.

– Ты провел сборы и почти сразу оказался в основе. Чем тебя удивила РПЛ?

– Первое – насколько физически развиты игроки почти во всех клубах. Удивило, насколько здесь силовой футбол.

Быстро понял, что надо прибавлять в этом компоненте, если я хочу конкурировать. Здесь много единоборств на поле.

Я не представлял, что в РПЛ настолько высокий уровень борьбы. И больше, чем техника, тебе поможет только физическая сила.

Это я понял по первым играм, и в этом главное отличие России от Бразилии.