Артур из «Зенита» рассказал, что его больше всего удивило в РПЛ

Вингер «Зенита» Артур раскрыл, чем его удивил российский чемпионат.
– Ты провел сборы и почти сразу оказался в основе. Чем тебя удивила РПЛ?
– Первое – насколько физически развиты игроки почти во всех клубах. Удивило, насколько здесь силовой футбол.
Быстро понял, что надо прибавлять в этом компоненте, если я хочу конкурировать. Здесь много единоборств на поле.
Я не представлял, что в РПЛ настолько высокий уровень борьбы. И больше, чем техника, тебе поможет только физическая сила.
Это я понял по первым играм, и в этом главное отличие России от Бразилии.
- Зимой «Зенит» купил Артура у «Палмейраса» за 15+3 млн евро.
- Его статистика в петербургской команде: 17 матчей, 3 гола, 1 ассист.
- Сообщалось, что бразильца подписали без одобрения Семака.