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    • Артур из «Зенита» рассказал, что его больше всего удивило в РПЛ

    Артур из «Зенита» рассказал, что его больше всего удивило в РПЛ

    Вингер «Зенита» Артур раскрыл, чем его удивил российский чемпионат.

    – Ты провел сборы и почти сразу оказался в основе. Чем тебя удивила РПЛ?

    – Первое – насколько физически развиты игроки почти во всех клубах. Удивило, насколько здесь силовой футбол.

    Быстро понял, что надо прибавлять в этом компоненте, если я хочу конкурировать. Здесь много единоборств на поле.

    Я не представлял, что в РПЛ настолько высокий уровень борьбы. И больше, чем техника, тебе поможет только физическая сила.

    Это я понял по первым играм, и в этом главное отличие России от Бразилии.

    • Зимой «Зенит» купил Артура у «Палмейраса» за 15+3 млн евро.
    • Его статистика в петербургской команде: 17 матчей, 3 гола, 1 ассист.
    • Сообщалось, что бразильца подписали без одобрения Семака.

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    Источник: Metaratings

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    07.06.2024 17:31
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    Комментарии (8)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1717772211
    Прибавляй и ждём от тебя голов много и особенно в ворота хряков позорных,нытиков и попрошаек
    Ответить
    Таврида
    1717774006
    "Удивило что так много небразильцев в других командах..."
    Ответить
    Боров мясной
    1717774105
    Слабенький игрок, в помойку его выкинут через год!
    Ответить
    ...уефан
    1717774185
    ...оно, думало, тут-так, а тут оказалось-эдак и надо с этим, что-то делать, а что делать? - больше жрать и меньше срать)...
    Ответить
    Semenycch
    1717774339
    Браво. Сказано коротко и по делу. Я сейчас не смотрю матчи Европейских чемпионатов и иногда смотрю матчи из Южной Америки. У них там футбол со ставкой на технику, а у нас на грубую силу. Таким технарям как Клаудиньо у нас тяжело! У них футбол это искусство, порхание бабочек, а у нас сплошная Куликовская битва.
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    sined1951
    1717829677
    У нас много грубости в игре, практикуется постоянная игра руками, особенно при срыве атак соперника. Футбольные академии, школы готовят футбольных бойцов, а не технарей. Поэтому в мировом футболе нам ничего не светит пока не изменим методы подготовки молодых игроков и не усилим борьбу с грубостью.
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