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    • Президент «Урала» Иванов раскритиковал участие «Акрона» в РПЛ

    Президент «Урала» Иванов раскритиковал участие «Акрона» в РПЛ

    Президент «Урала» Григорий Иванов недоволен тем, что «Акрон» вышел в РПЛ без собственного стадиона.

    • Команда из Тольятти будет принимать соперников по Премьер-лиге в Самаре.
    • Именно «Акрон» обыграл «Урал» в стыках и отправил клуб из Екатеринбурга в Первую лигу.

    «Мы говорим о расширении РПЛ уже три года. Все клубы вроде как были согласны, но пока ни руководство лиги, ни руководство РФС не видят, что чемпионат надо расширять.

    Это их право, хотя я считаю иначе. Россия – огромная страна, и у нас есть стадионы, которые строились к Олимпиаде и ЧМ. К сожалению, двое из них покинули РПЛ.

    Поэтому, думаю, надо делать российский чемпионат из 18 клубов, а команды, которые выходят в высший дивизион, тщательно проверять и лицензировать. Чтобы они были во всеоружии, у них были готовы стадионы, а то что получается?

    В Самаре будут играть «Крылья» и «Акрон». А как же календарь, а что будет с полем к марту месяцу? По спортивному принципу я ничего не говорю – «Акрон» обыграл нас и справедливо вышел в РПЛ.

    Но считаю, что надо клубам сразу готовиться к РПЛ, и если они готовы к соревнованиям такого уровня, сразу их допускать. А то команды выходят в высшую лигу, а у них ни стадиона, ни чего-либо другого нет.

    В нашей стране есть стадионы, где можно проводить соревнования, где есть готовые команды. Я только за 18 команд в РПЛ! Я за расширение лиги.

    Всегда хотелось бы, чтобы в нашей большой стране играли в футбол. И если мы уместили групповой этап кубка, то в календаре найдем место и для семнадцати туров РПЛ», – сказал Иванов.

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    Источник: Sport24

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    07.06.2024 15:15
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    Комментарии (12)
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    Александр.Т.
    1717766290
    Заговорил, покинь свой пост уже ФК Уралу так будет лучше
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    The only one
    1717767418
    У других соломинку в глазу видит, а у себя бревна не замечает...
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    TIMOTHY
    1717767772
    На халяву захотел остаться в вышке с Витей и Уралом) Давно там сидишь и пора на отдых
    Ответить
    anatolich72
    1717768590
    Если вылетел нехрен гундосить.
    Ответить
    Номэд
    1717768742
    Расширят до 18, урал если вылетит и он будет кричать, что надо расширить до 20.
    Ответить
    DVOK68
    1717770018
    Не в жилу что оттоптал Акрон уралмашевских,до сих пор в огорчении. Поступил бы по спортивному принципу,отказался б играть в Жигулёвске,потому как стадио не тот у клуба который претендует на выход в вышку.Эмоции как у шизоида,болтает о том что уже не изменить)
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    Romeo 123
    1717774009
    После драки руками не машут , пора успокоиться иванову и падать с его Уралом всё ниже и глубже, за его договарняки
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    Правдоруб100
    1717776557
    Со стадионами проблема надумана, это своеобразный рычаг, которым можно пускать или не пускать команды в различные дивизионы. А ведь СУТЬ футбола - игра на РОВНОМ поле, КРУГЛЫМ мячом!!!! И уж тут, кто кого... А то приехал на хорошее поле маленького стадиона, продул, а потом кричит, что, мол, гранаты не той системы!!!! И на все регионы стадионов не построить, а поля хорошие можно, вот и вся правда! В другом случае, многие приличные регионы и города, пусть и из глубинки НИКОГДА не увидят ни футбола, ни звёзд!!! То есть одним ВСЁ, а другим НИЧЕГО?!!! Так нельзя...
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    Vratarь
    1717794611
    Анонсируется создание Лиги Футбольных Стадионов, где будут представлены, в частности, прекрасные "Лужники", новейшая "Мордовия Арена", и где обязательно найдётся место и рыжему "Екатеринбург Стадиум". Сильнейший чемпионат, преданные болельщики (никак не меньше тысячи спальных мест)!
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    aldo conte
    1717847370
    Зачем хныкать? Эка невидаль вылетели из РПЛ. "Спартак" и "Динамо" тоже вылетали. Через год вернулись. А "Уралу" слабо?
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