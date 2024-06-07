Черчесов – о работе тренером: «Я не ору, а строго поглядываю»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об одной из ситуаций во время работы наставником национальной команды.

– Вы орете в раздевалке?

– Нет. Я строго поглядываю. Один раз только полкана спустил, как я это называю.

– На кого?

– После матча в Катаре. Хорошо, что бутылки были пластмассовые.

– На кого орали?

– Я никогда персонально не кричу. Так нельзя. Мы же – команда.