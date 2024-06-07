Черчесов – о работе тренером: «Я не ору, а строго поглядываю»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об одной из ситуаций во время работы наставником национальной команды.
– Вы орете в раздевалке?
– Нет. Я строго поглядываю. Один раз только полкана спустил, как я это называю.
– На кого?
– После матча в Катаре. Хорошо, что бутылки были пластмассовые.
– На кого орали?
– Я никогда персонально не кричу. Так нельзя. Мы же – команда.
- Сборная России в 2016 году уступила Катару в товарищеском матче со счетом 1:2.
- В понедельник Черчесов был назначен главным тренером сборной Казахстана.