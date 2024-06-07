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    • Черчесов – о работе тренером: «Я не ору, а строго поглядываю»

    Черчесов – о работе тренером: «Я не ору, а строго поглядываю»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об одной из ситуаций во время работы наставником национальной команды.

    – Вы орете в раздевалке?

    – Нет. Я строго поглядываю. Один раз только полкана спустил, как я это называю.

    – На кого?

    – После матча в Катаре. Хорошо, что бутылки были пластмассовые.

    – На кого орали?

    – Я никогда персонально не кричу. Так нельзя. Мы же – команда.

    • Сборная России в 2016 году уступила Катару в товарищеском матче со счетом 1:2.
    • В понедельник Черчесов был назначен главным тренером сборной Казахстана.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.06.2024 13:05
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    Комментарии (2)
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    Barmaleushka
    1717757035
    Амор, и глазами так — у-у-у! (с)
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    R_a_i_n
    1717760507
    А ещё как мэр Киева два слова связать не можешь. Интервью смотреть одно мучение.
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