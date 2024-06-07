Шикунов пожалел игроков сборной России: «Матч с Беларусью ничего не дает, лучше бы их отпустили»

Футбольный функционер Александр Шикунов, работавший в «Спартаке», «Ростове», «Химках» и «Крыльях Советов», считает, что проверенных футболистов сборной России не нужно было вызывать на товарищеский матч с Беларусью.

«Что касается товарищеского матча Беларусь – Россия, то мне жалко наших футболистов, потому что они закончили чемпионат и потеряли время для отдыха. Эта игра особо ничего не даeт, поэтому лучше бы их отпустили. Ведь в РПЛ был огненный чемпионат у всех команд.

Валерий Карпин для себя должен определить состав на матч со сборной Беларуси. Он должен дать шанс тем футболистам, кого меньше всего видит в сборной. А проверенных же игроков не стоит особо долго мучать в этом матче, ведь они все отыграли очень тяжeлый сезон.

Карпин должен определить для себя, чего он хочет от этой игры. Это чисто его матч», – сказал Шикунов.