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    • Шикунов пожалел игроков сборной России: «Матч с Беларусью ничего не дает, лучше бы их отпустили»

    Шикунов пожалел игроков сборной России: «Матч с Беларусью ничего не дает, лучше бы их отпустили»

    Футбольный функционер Александр Шикунов, работавший в «Спартаке», «Ростове», «Химках» и «Крыльях Советов», считает, что проверенных футболистов сборной России не нужно было вызывать на товарищеский матч с Беларусью.

    «Что касается товарищеского матча Беларусь – Россия, то мне жалко наших футболистов, потому что они закончили чемпионат и потеряли время для отдыха. Эта игра особо ничего не даeт, поэтому лучше бы их отпустили. Ведь в РПЛ был огненный чемпионат у всех команд.

    Валерий Карпин для себя должен определить состав на матч со сборной Беларуси. Он должен дать шанс тем футболистам, кого меньше всего видит в сборной. А проверенных же игроков не стоит особо долго мучать в этом матче, ведь они все отыграли очень тяжeлый сезон.

    Карпин должен определить для себя, чего он хочет от этой игры. Это чисто его матч», – сказал Шикунов.

    • Товарищеский матч Беларусь – Россия пройдет сегодня в Минске и начнется в 20:00 мск.
    • Сборная Беларуси готовится к выступлению в Лиге наций-2024/25.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.06.2024 12:20
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    Комментарии (3)
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    Spartak_forv@
    1717753946
    Переработались прям,сил нет
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    Barmaleushka
    1717754849
    Меньше водки выжрать успеют за отпуск . Меньше формы растеряют . Сплошные плюсы .
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    ...уефан
    1717756106
    ... бутсы на гвоздь и отдыхай себе в удовольствие, хоть всю жизнь... Их под стволом автомата на поле ни кто не гонит...
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