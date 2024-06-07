В РФС ответили на вопрос об участии России в Кубке Америки

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможности получения Россией приглашения на Кубок Америки.

«Чтобы России принять участие в чемпионате Южной Америки как приглашенная сборная, необходимо снять ограничения со стороны ФИФА на участие в официальных международных соревнованиях. Можно рассуждать о любых историях: Кубке Африки, Кубке Южной Америки, вхождении в состав Азии. Но все они бессмысленны, если действует бан ФИФА.

Разово было бы интересно принять участие в чемпионате Южной Америки в качестве приглашенной сборной. Мы даже обсуждали это в прошлом году. Если мы говорим о промежуточных соревнованиях, то лучше участвовать в таких мероприятиях, чем не участвовать совсем», – сказал Митрофанов.