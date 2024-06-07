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    В РФС ответили на вопрос об участии России в Кубке Америки

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможности получения Россией приглашения на Кубок Америки.

    «Чтобы России принять участие в чемпионате Южной Америки как приглашенная сборная, необходимо снять ограничения со стороны ФИФА на участие в официальных международных соревнованиях. Можно рассуждать о любых историях: Кубке Африки, Кубке Южной Америки, вхождении в состав Азии. Но все они бессмысленны, если действует бан ФИФА.

    Разово было бы интересно принять участие в чемпионате Южной Америки в качестве приглашенной сборной. Мы даже обсуждали это в прошлом году. Если мы говорим о промежуточных соревнованиях, то лучше участвовать в таких мероприятиях, чем не участвовать совсем», – сказал Митрофанов.

    • В Кубке Америки принимают участие приглашенные сборные с других континентов.
    • В этом году турнир пройдет с 20 июня по 14 июля. Помимо 10 сборных из Южной Америки в нем примут участие 6 команд из зоны КОНКАКАФ.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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    Источник: Sport24

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    07.06.2024 11:23
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    Комментарии (7)
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    NewLife
    1717749246
    "необходимо снять ограничения со стороны ФИФА" А чтобы снять бан фифы нужно.....договаривай с.ка !
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    SLADE2019
    1717750442
    Ну наконец внятный ответ поступил. И года не прошло. А то Азия, Африка, Америка.
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    Петр-Пундарика-Дас-Фиглов
    1717760149
    А что в азии нельзя из за бана играть. Азиаты бояться бан от Америки и ЕС в целом. Я думал азия без страшные. Думал не пойдут на поводу у диктаторов демонов в виде запада
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    Январь 59
    1717772662
    Существует бан ФИФА, наложить бан на ФИФА. Выйти из Фифа, есть федерации , которые неподчиняются ФИФА, , создавать свой аналог ассоциации футбольных федераций. Да пока мало там стран, но и в сторону БРИКС раньше были только насмешки, а уже сегодня это более половина населения планеты, и желающих вступить больше и больше. Не надо бздеть и не надо платить взносы , тогда сами вернутся с поклоном. А на "Недогосудаство щенивмэрликов" наложат бан. А всяким поклонникам евроинтеграции, давно пора понять, что с ними можно говорить только с позиции силы. А такая позиция у России есть.
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