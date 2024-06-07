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    Ещенко рассказал об извинениях Карреры

    Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал подробности конфликта с экс-главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.

    – Каррера недавно сказал, что ваше с Глушаковым отстранение за лайки – это минимум, чем вы могли отделаться: «На меня наехали два игрока. Я выбрал не их, а команду». Как вы узнали, что вас накажут?

    – Утром набрал Глушак: «Болельщики собирают петиции, чтобы нас выгнать из-за лайков под постом». Следом на собрании Каррера показал на нас: «Ещенко и Глушаков, вы больше не в команде». Тут все ребята встали, начали объяснять тренеру: так поступать нельзя, зачем разваливать команду из-за какой-то фигни?

    – А ваша реакция?

    – Молча вышел из зала. Потом попросился играть и тренироваться с молодежкой ради практики. Мне было норм, в «Локомотиве» я тоже опускался к молодым. Так бы и не заиграл в «Локо», наверное, если бы у Янбаева не началась аллергия на тополя – он тогда весь красный ходил, чихал, сопли рекой. Вот меня и вернули из дубля на место Рената.

    – Договорим про Карреру.

    – Когда вся шумиха только разгоралась, мне это показалось собачьим бредом. После инцидента Каррера сразу решил: нас с Глушаковым в команде больше не будет.

    На своем прощальном ужине Массимо мне объяснил: «Прости, что так вышло. Я бы тебя вернул, но не мог отстранить Глушакова, а тебя – нет».

    • В сентябре 2018 года Каррера отстранил Ещенко и Дениса Глушакова от тренировок с основным составом «Спартака» за лайк под постом с критикой итальянского специалиста.
    • Ранее тренер прокомментировал тот конфликт.

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    Источник: Sport24

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    07.06.2024 11:10
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