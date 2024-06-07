Ещенко рассказал об извинениях Карреры

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал подробности конфликта с экс-главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.

– Каррера недавно сказал, что ваше с Глушаковым отстранение за лайки – это минимум, чем вы могли отделаться: «На меня наехали два игрока. Я выбрал не их, а команду». Как вы узнали, что вас накажут?

– Утром набрал Глушак: «Болельщики собирают петиции, чтобы нас выгнать из-за лайков под постом». Следом на собрании Каррера показал на нас: «Ещенко и Глушаков, вы больше не в команде». Тут все ребята встали, начали объяснять тренеру: так поступать нельзя, зачем разваливать команду из-за какой-то фигни?

– А ваша реакция?

– Молча вышел из зала. Потом попросился играть и тренироваться с молодежкой ради практики. Мне было норм, в «Локомотиве» я тоже опускался к молодым. Так бы и не заиграл в «Локо», наверное, если бы у Янбаева не началась аллергия на тополя – он тогда весь красный ходил, чихал, сопли рекой. Вот меня и вернули из дубля на место Рената.

– Договорим про Карреру.

– Когда вся шумиха только разгоралась, мне это показалось собачьим бредом. После инцидента Каррера сразу решил: нас с Глушаковым в команде больше не будет.

На своем прощальном ужине Массимо мне объяснил: «Прости, что так вышло. Я бы тебя вернул, но не мог отстранить Глушакова, а тебя – нет».