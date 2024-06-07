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    • Колосков сказал, повлияет ли исход матча с Беларусью на продление контракта с Карпиным

    Колосков сказал, повлияет ли исход матча с Беларусью на продление контракта с Карпиным

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о предстоящем товарищеском матче Беларусь – Россия.

    – Какой результат в матче Беларусь – Россия вас порадует?

    – Любой победный результат.

    – Отсутствие Головина серьезно повлияет на силу нашей команды?

    – Там и Захаряна не будет. Два ведущих футболиста не будут играть. Конечно, это повлияет, но не думаю, что критично. Все же это не те игроки, которые на голову выше всех остальных. Это потеря, но не критичная.

    – До сих пор не продлен контракт с Валерием Карпиным. Как думаете, может повлиять исход этого матча на подписание нового соглашения?

    – Никакого отношения не имеет абсолютно. Принципиальное решение уже есть. Остается только формальная часть. Контракт будет продлен.

    • Игра состоится 7 июня в Минске на стадионе «Динамо». Начало – в 20:00 мск.
    • Карпин возглавил Россию после Евро-2020, прошедшего в 2021 году.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    07.06.2024 07:57
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