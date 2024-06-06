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    • Ещенко раскрыл игрока «Спартака», которого он отправлял за пивом: «Побздел немного, но согласился»

    Ещенко раскрыл игрока «Спартака», которого он отправлял за пивом: «Побздел немного, но согласился»

    Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко вспомнил, как отправлял партнера по команде за пивом.

    «Вадим Евсеев отправлял вратаря «Локо» Александра Будакова за пивом? А мы Александра Максименко отправляли! Тот побздел немного, но в итоге согласился. Дали деньги – и вперед!

    Но Саня молодец: даже если бы его спалили – не сдал бы нас, я уверен. А вдруг что – еще бы и хук по яйцам прописал!» – сказал Ещенко.

    • Ещенко был в «Спартаке» в 2016-2021 годах.
    • Сейчас он работает в системе «Кубани».
    • Максименко дебютировал за основу «Спартака» в 2017 году.

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    Источник: Sport24

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    06.06.2024 23:04
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Клим Чугункип
    1717704701
    Ещенко пусть расскажет кто его молодого за пивом отправлял и хук по яйцам прописывал.
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    mutabor0992
    1717706100
    дегенерат!
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    paracetamol
    1717742244
    Видно, видно старого алкаша, еще и молодых спаивал, то он сейчас бабочки и пропускает!
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    edw7777
    1717742438
    Ну и придурок. Слов не хватает!
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    acor94
    1717747815
    А представте ситуацию Макси ловят, отчисляют из академии за распитие алкоголя и он становится обычным алкашом, так после этого инцидента в нормальные клубы его никто не возьмет. А все из-за ублюдка еща... Думайте, перед тем как кому-то что-то поручать!
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    Barmaleushka
    1717754053
    Одели красные стринги и отправили Максименку за пивом )))))))
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