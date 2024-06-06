Ещенко раскрыл игрока «Спартака», которого он отправлял за пивом: «Побздел немного, но согласился»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко вспомнил, как отправлял партнера по команде за пивом.
«Вадим Евсеев отправлял вратаря «Локо» Александра Будакова за пивом? А мы Александра Максименко отправляли! Тот побздел немного, но в итоге согласился. Дали деньги – и вперед!
Но Саня молодец: даже если бы его спалили – не сдал бы нас, я уверен. А вдруг что – еще бы и хук по яйцам прописал!» – сказал Ещенко.
- Ещенко был в «Спартаке» в 2016-2021 годах.
- Сейчас он работает в системе «Кубани».
- Максименко дебютировал за основу «Спартака» в 2017 году.