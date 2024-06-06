Смолов назвал алкогольный напиток, который он употреблял после нереализованного пенальти в матче с Хорватией на ЧМ-2018

Бывший форвард сборной России Федор Смолов рассказал, что ему было непросто справиться с последствиями незабитого пенальти в серии против Хорватии на ЧМ-2018.

С паненкой Смолова справился вратарь Даниэль Субашич.

Россия вылетела в четвертьфинале.

Матч с Хорватией – последний на сегодня для России на ЧМ.

«У меня был такой опыт в карьере – пенальти на чемпионате мира, выпил два пива и процитировал фразу Майкла Джордана. Мне эту фразу потом пятьсот тысяч раз припомнили.

Это действительно болезненный опыт. Я каждые полгода думал, что я с этим справился. Еще спустя шесть месяцев я понимал, что это даже не близко было. Я обратился к помощи психолога, процесс восстановления занял года два. Это негативный опыт, который привел к хейту и обструкции», – сказал Смолов на своем ютуб-канале.