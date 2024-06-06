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    • Смолов назвал алкогольный напиток, который он употреблял после нереализованного пенальти в матче с Хорватией на ЧМ-2018

    Смолов назвал алкогольный напиток, который он употреблял после нереализованного пенальти в матче с Хорватией на ЧМ-2018

    Бывший форвард сборной России Федор Смолов рассказал, что ему было непросто справиться с последствиями незабитого пенальти в серии против Хорватии на ЧМ-2018.

    • С паненкой Смолова справился вратарь Даниэль Субашич.
    • Россия вылетела в четвертьфинале.
    • Матч с Хорватией – последний на сегодня для России на ЧМ.

    «У меня был такой опыт в карьере – пенальти на чемпионате мира, выпил два пива и процитировал фразу Майкла Джордана. Мне эту фразу потом пятьсот тысяч раз припомнили.

    Это действительно болезненный опыт. Я каждые полгода думал, что я с этим справился. Еще спустя шесть месяцев я понимал, что это даже не близко было. Я обратился к помощи психолога, процесс восстановления занял года два. Это негативный опыт, который привел к хейту и обструкции», – сказал Смолов на своем ютуб-канале.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    ...уефан
    1717698329
    ...а ведь и чемпионами могли стать, если б не этот игруля. Кто знает, как бы там дальше сложилось. Вдруг, как поперло-поперло бы)...
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