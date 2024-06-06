Селихов может воссоединиться с Гаджиевым в «Динамо» Мх

Новичок РПЛ «Динамо» Мх заинтересован во вратаре «Спартака» Александре Селихове.

«Вряд ли дагестанцы смогут повторить зарплату игрока в Тушино – 10 миллионов рублей в месяц. Но какие-то неплохие деньги на него у них точно есть», – написал источник.

Уход Селихова из «Спартака» зависит в том числе от возможного прихода в московский клуб Евгения Латышонка из «Балтики».