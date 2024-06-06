Селихов может воссоединиться с Гаджиевым в «Динамо» Мх

Новичок РПЛ «Динамо» Мх заинтересован во вратаре «Спартака» Александре Селихове.
«Вряд ли дагестанцы смогут повторить зарплату игрока в Тушино – 10 миллионов рублей в месяц. Но какие-то неплохие деньги на него у них точно есть», – написал источник.
Уход Селихова из «Спартака» зависит в том числе от возможного прихода в московский клуб Евгения Латышонка из «Балтики».
- У Селихова остался год контракта со «Спартаком».
- Александр пересекался с президентом «Динамо» Гаджи Гаджиевым в «Амкаре».
- 30-летний уроженец Орла провел за «Спартак» 94 матча, пропустил 110 голов.