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    Селихов может воссоединиться с Гаджиевым в «Динамо» Мх

    Новичок РПЛ «Динамо» Мх заинтересован во вратаре «Спартака» Александре Селихове.

    «Вряд ли дагестанцы смогут повторить зарплату игрока в Тушино – 10 миллионов рублей в месяц. Но какие-то неплохие деньги на него у них точно есть», – написал источник.

    Уход Селихова из «Спартака» зависит в том числе от возможного прихода в московский клуб Евгения Латышонка из «Балтики».

    • У Селихова остался год контракта со «Спартаком».
    • Александр пересекался с президентом «Динамо» Гаджи Гаджиевым в «Амкаре».
    • 30-летний уроженец Орла провел за «Спартак» 94 матча, пропустил 110 голов.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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