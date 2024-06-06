В МИД высказались о ситуации вокруг Промеса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопросы по форварду «Спартака» Квинси Промесу.

Промес не смог вернуться в Россию из ОАЭ 29 февраля.

В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

Сейчас рассматривается запрос о его экстрадиции.

– Главное событие весны в футболе – история Квинси Промеса. Сергей Лавров болельщик «Спартака».

– Это к нему.

– Задействован ли российский МИД в этой истории? Вы же наверняка знаете.

– Но это же не значит, что я должна обо всем вам рассказывать.