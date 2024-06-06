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    В МИД высказались о ситуации вокруг Промеса

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопросы по форварду «Спартака» Квинси Промесу.

    • Промес не смог вернуться в Россию из ОАЭ 29 февраля.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Сейчас рассматривается запрос о его экстрадиции.

    – Главное событие весны в футболе – история Квинси Промеса. Сергей Лавров болельщик «Спартака».

    – Это к нему.

    – Задействован ли российский МИД в этой истории? Вы же наверняка знаете.

    – Но это же не значит, что я должна обо всем вам рассказывать.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:48
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    Комментарии (31)
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    Цугундeр
    1717671712
    Восток -дело тонкое ,Антоха..
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    baggio80
    1717672963
    значит хороший кокс в мид заносил раз они за него впряглись
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    JTherry
    1717674296
    "это же не значит, что я должна обо всем вам рассказывать..." ...дипломатично ответила Захарова, сразу понятно, что не с Заремой пытается общаться СЭ...)
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    Semenycch
    1717676174
    Преступник должен сидеть в тюрьме!
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    bulls27
    1717677291
    Свободу Антохе !!
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    The only one
    1717677478
    Самая хитрая в миде- дала интервью ни о чём
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    Barmaleushka
    1717680201
    Ну вот и админресурс во всей своей красе .
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    VVM1964
    1717680437
    Свободу Квинсе Промесу !!!
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1717682909
    Позор укрывателям наркодиллера и стыдно за болельщиков уголовника. Гыгыгы
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    Barmaleushka
    1717688814
    Втихаря от президента (пока тот на ПМЭФ ) , один болельщик т.н. народной команды используя возможности вверенного ему министерства , действуя в обход закона и в угоду личных интересов , пытается освободить от уголовной ответственности накоторговца и м.у.э. из Нидерландов . по-зо-ри-ще !!!
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