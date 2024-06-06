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    • Глушаков: «Пить лимончеллу с Каррерой? Она очень слабая – 20 градусов»

    Глушаков: «Пить лимончеллу с Каррерой? Она очень слабая – 20 градусов»

    Экс-капитана «Спартака» Дениса Глушакова спросили о возможной поездке в гости к Массимо Каррере.

    • В сентябре 2018 года итальянский тренер отстранял полузащитника от работы с основным составом.
    • Это произошло из-за лайка, оставленного Глушаковым под постом с критикой Карреры.
    • В 2024-м они помирились: «Оставим взаимные обиды позади и как в старые добрые выпьем доброго миллеровского [самогона]».

    – Приглашал ли Каррера в Италию выпить чего-то традиционного?

    – Да нет. Мы так не общались.

    Лимончеллу пить? Она очень слабая – 20 градусов, а миллеровский 40 всегда.

    Не мой уровень? Мы люди простые, скромные. Подстроимся под любую компанию!

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:38
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    Комментарии (5)
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    Таврида
    1717654913
    Миллер спаивает Глушакова 40% газом? Надеюсь хоть не в центральном офисе Газпрома квасят?
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    VVM1964
    1717657650
    Алкаш !!! ) Теперь понятно откуда пошла фамилия "глушаков" - глушит бадягу по черному !!! )))
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1717661783
    Банщик привык к самогону. Угощал наверное физрука после парилки. Гыгыгы
    Ответить
    FCSpartakM
    1717666728
    Чувак будучи футболистом, хватается, что любит крепкие напитки.
    Ответить
    Plyash
    1717667864
    У Глушакова с чемпионского 17-го года сорока-пяти градусовый "волшебный напиток",с которым он бегал всю чемпионскую ночь,разлитый в пластиковые пакеты,ещё не закончился.Цистерна стоит на запасном пути.Тогда он говорил,хватит на всю жизнь...
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