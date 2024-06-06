Глушаков: «Пить лимончеллу с Каррерой? Она очень слабая – 20 градусов»

Экс-капитана «Спартака» Дениса Глушакова спросили о возможной поездке в гости к Массимо Каррере.
- В сентябре 2018 года итальянский тренер отстранял полузащитника от работы с основным составом.
- Это произошло из-за лайка, оставленного Глушаковым под постом с критикой Карреры.
- В 2024-м они помирились: «Оставим взаимные обиды позади и как в старые добрые выпьем доброго миллеровского [самогона]».
– Приглашал ли Каррера в Италию выпить чего-то традиционного?
– Да нет. Мы так не общались.
Лимончеллу пить? Она очень слабая – 20 градусов, а миллеровский 40 всегда.
Не мой уровень? Мы люди простые, скромные. Подстроимся под любую компанию!