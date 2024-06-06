«Как это возможно вообще?»: Карпин раскритиковал регламент РПЛ

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин вспомнил декабрьский матч с ЦСКА, который проходил на заснеженном поле.

«По регламенту принимает решение [о проведении матча] судья. Возможно, допустим, у него заболел ребенок, и ему хочется быстрее домой. То есть ему еще на день оставаться в Москве не хочется. Просто допустим.

Я утрирую специально, чтобы было понятно до какой степени бред. Я поэтому сказал про ребенка, чтобы не говорить про пьянку.

Поэтому, возможно, его ждут друзья, и он хочет вечером попасть к ним в баню. И вот он один, он один единственный решает, как это возможно вообще?» – заявил Карпин.