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    • «Как это возможно вообще?»: Карпин раскритиковал регламент РПЛ

    «Как это возможно вообще?»: Карпин раскритиковал регламент РПЛ

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин вспомнил декабрьский матч с ЦСКА, который проходил на заснеженном поле.

    «По регламенту принимает решение [о проведении матча] судья. Возможно, допустим, у него заболел ребенок, и ему хочется быстрее домой. То есть ему еще на день оставаться в Москве не хочется. Просто допустим.

    Я утрирую специально, чтобы было понятно до какой степени бред. Я поэтому сказал про ребенка, чтобы не говорить про пьянку.

    Поэтому, возможно, его ждут друзья, и он хочет вечером попасть к ним в баню. И вот он один, он один единственный решает, как это возможно вообще?» – заявил Карпин.

    • «Ростов» в том матче проиграл со счетом 0:2.
    • Игру обслуживал 31-летний Рафаэль Шафеев.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    Комментарии (11)
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    СпорЦмен
    1717628126
    Валера, твою девку Радимов прёт, а ты тут об этом. :)))
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    subbotaspartak
    1717641714
    А может он по снегу соскучился...
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    evgevg13
    1717645824
    Как всегда сумбурно, но верно
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    alll-333
    1717646788
    А им плевать на футбольстов, зрителей. Скоро точно начнем проводить рождественские встречи
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    Semenycch
    1717647940
    https://bombardir.ru/posts/4712-snezhnaya-reforma
    Ответить
    NewLife
    1717659753
    Валера, тебе регламент РФС ничего не напоминает?))))
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    oyabun
    1717666978
    А.. ну то есть то что вообще летом мы отдыхаем, а зимой играем, это не вопрос, это нормально? А про один матч вдруг вспомнил.
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