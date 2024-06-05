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    • Черышев нравится дебютанту РПЛ: «Но для его перехода должно многое сойтись»

    Черышев нравится дебютанту РПЛ: «Но для его перехода должно многое сойтись»

    Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов дал понять, что клубу интересен экс-вингер сборной России Денис Черышев.

    «Денис Черышев – большой игрок, и чтобы он оказался в Махачкале, должны совпасть наши возможности и желание самого игрока.

    В качестве этого футболиста у нас нет никаких сомнений, но для его перехода в «Динамо» должно многое сойтись», – сказал Газизов.

    • 33-летний Черышев стал свободным агентом, покинув «Венецию».
    • В прошедшем сезоне российский футболист поучаствовал в 10 матчах.
    • До Италии он выступал только за клубы испанской Примеры.

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    Источник: Sport24

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    05.06.2024 20:20
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    Комментарии (3)
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    BoevStas1
    1717611304
    Черышев и Махачкала...не совместимы.
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    Таврида
    1717616647
    Стремительный взлет карьеры - из мадридского Реала в махачкалинское Динамо.
    Ответить
    alll-333
    1717647521
    Много ля-ля, где работа?
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