Черышев нравится дебютанту РПЛ: «Но для его перехода должно многое сойтись»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов дал понять, что клубу интересен экс-вингер сборной России Денис Черышев.

«Денис Черышев – большой игрок, и чтобы он оказался в Махачкале, должны совпасть наши возможности и желание самого игрока.

В качестве этого футболиста у нас нет никаких сомнений, но для его перехода в «Динамо» должно многое сойтись», – сказал Газизов.