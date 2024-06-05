Черышев нравится дебютанту РПЛ: «Но для его перехода должно многое сойтись»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов дал понять, что клубу интересен экс-вингер сборной России Денис Черышев.
«Денис Черышев – большой игрок, и чтобы он оказался в Махачкале, должны совпасть наши возможности и желание самого игрока.
В качестве этого футболиста у нас нет никаких сомнений, но для его перехода в «Динамо» должно многое сойтись», – сказал Газизов.
- 33-летний Черышев стал свободным агентом, покинув «Венецию».
- В прошедшем сезоне российский футболист поучаствовал в 10 матчах.
- До Италии он выступал только за клубы испанской Примеры.