Приход Флика сорвал трансфер чемпиона мира в «Барселону»

Полузащитник «Бетиса» Гидо Родригес вряд ли перейдет в «Барселону» этим летом.
В мае сообщалось о договоренности 30-летнего футболиста с каталонским клубом, однако документально это не было оформлено.
В итоге «Барса» утратила интерес к аргентинскому опорнику после смены Хави на Ханса-Дитера Флика на посту главного тренера.
- Рыночная стоимость Родригеса – 24 миллиона евро.
- За «Бетис» он выступал с января 2020 года: 173 матча, 9 голов, 4 ассиста.
- В конце июня победитель ЧМ-2022 станет свободным агентом.