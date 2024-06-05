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    Приход Флика сорвал трансфер чемпиона мира в «Барселону»

    Полузащитник «Бетиса» Гидо Родригес вряд ли перейдет в «Барселону» этим летом.

    В мае сообщалось о договоренности 30-летнего футболиста с каталонским клубом, однако документально это не было оформлено.

    В итоге «Барса» утратила интерес к аргентинскому опорнику после смены Хави на Ханса-Дитера Флика на посту главного тренера.

    • Рыночная стоимость Родригеса – 24 миллиона евро.
    • За «Бетис» он выступал с января 2020 года: 173 матча, 9 голов, 4 ассиста.
    • В конце июня победитель ЧМ-2022 станет свободным агентом.

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    Источник: твиттер журналиста Relevo Маттео Моретто

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    05.06.2024 19:30
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