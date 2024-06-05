Приход Флика сорвал трансфер чемпиона мира в «Барселону»

Полузащитник «Бетиса» Гидо Родригес вряд ли перейдет в «Барселону» этим летом.

В мае сообщалось о договоренности 30-летнего футболиста с каталонским клубом, однако документально это не было оформлено.

В итоге «Барса» утратила интерес к аргентинскому опорнику после смены Хави на Ханса-Дитера Флика на посту главного тренера.