Анчелотти попросил капитана «Реала» остаться в клубе еще на один сезон

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассчитывает сохранить в составе защитника Начо.

Итальянец лично поговорил с 34-летним футболистом и попросил его остаться в клубе еще на один сезон.

Начо думал о переезде в МЛС, но у него пока нет договоренности с другими командами. Его контракт с «Реалом» истекает 30 июня.