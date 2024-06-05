Анчелотти попросил капитана «Реала» остаться в клубе еще на один сезон

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассчитывает сохранить в составе защитника Начо.
Итальянец лично поговорил с 34-летним футболистом и попросил его остаться в клубе еще на один сезон.
Начо думал о переезде в МЛС, но у него пока нет договоренности с другими командами. Его контракт с «Реалом» истекает 30 июня.
- Начо – воспитанник и капитан мадридцев.
- Он дебютировал за главную команду «Реала» в 2011 году и провел уже 14 сезонов.
- Статистика испанского центрбека: 364 матча, 16 голов, 10 ассистов.