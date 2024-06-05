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    • Анчелотти попросил капитана «Реала» остаться в клубе еще на один сезон

    Анчелотти попросил капитана «Реала» остаться в клубе еще на один сезон

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассчитывает сохранить в составе защитника Начо.

    Итальянец лично поговорил с 34-летним футболистом и попросил его остаться в клубе еще на один сезон.

    Начо думал о переезде в МЛС, но у него пока нет договоренности с другими командами. Его контракт с «Реалом» истекает 30 июня.

    • Начо – воспитанник и капитан мадридцев.
    • Он дебютировал за главную команду «Реала» в 2011 году и провел уже 14 сезонов.
    • Статистика испанского центрбека: 364 матча, 16 голов, 10 ассистов.

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    Источник: Football Espana

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    05.06.2024 18:52
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    Комментарии (5)
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    Mirak92
    1717604867
    Крооса бы еще .Хотя бы на ротацию .Старичек ,просраться даст любому
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