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    Конте дал обещание после назначения в «Наполи»

    Новый главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался по поводу своего назначения.

    «Наполи» – очень важный клуб на международной арене. Я счастлив и взволнован из-за возможности оказаться на скамейке запасных этой команды.

    Могу с уверенностью пообещать одно: я сделаю все возможное для роста команды и развития клуба.

    Я полностью привержен поставленным задачам, как и мои помощники», – заявил Конте.

    • С тренером заключили 3-летний контракт.
    • Он не работал с марта 2023 года – после увольнения из «Тоттенхэма».
    • «Наполи» финишировал на 10-м месте в Серии А. Сезоном ранее команда становилась чемпионом.

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    Источник: сайт «Наполи»

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    05.06.2024 16:49
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    Комментарии (3)
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    FRZZ
    1717596742
    Серьёзная заявка.
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1717597671
    Языком молоть не мешки ворочать
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    zigbert
    1717612365
    По всему видно что Антонио соскучился по работе и готов выдать потрясающий результат.
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