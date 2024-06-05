Конте дал обещание после назначения в «Наполи»

Новый главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался по поводу своего назначения.
«Наполи» – очень важный клуб на международной арене. Я счастлив и взволнован из-за возможности оказаться на скамейке запасных этой команды.
Могу с уверенностью пообещать одно: я сделаю все возможное для роста команды и развития клуба.
Я полностью привержен поставленным задачам, как и мои помощники», – заявил Конте.
- С тренером заключили 3-летний контракт.
- Он не работал с марта 2023 года – после увольнения из «Тоттенхэма».
- «Наполи» финишировал на 10-м месте в Серии А. Сезоном ранее команда становилась чемпионом.