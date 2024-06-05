Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Глава РФС назвал условие, при котором Карпин не сможет совмещать посты в клубе и сборной

    Глава РФС назвал условие, при котором Карпин не сможет совмещать посты в клубе и сборной

    Президент РФС Александр Дюков высказался о совмещении постов главным тренером сборной России и «Ростова» Валерием Карпиным.

    «Такая опция возможна, но только для российских клубов. Если он будет являться тренером зарубежного клуба, то это невозможно», – сказал Дюков.

    • Действующее соглашение Карпина, возглавляющего сборную России с лета 2021 года, рассчитано до августа 2024 года.
    • 55-летний специалист также руководит «Ростовом» с 10 марта 2022 года.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

    Новости по теме
    Испанский тренер Беларуси охарактеризовал Карпина: «Фантастический игрок»
    Карпин ответил, будет ли смотреть Евро-2024 1
    Мостовой спрогнозировал результат игры Беларусь – Россия 1
    Источник: РИА Новости

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.06.2024 11:38
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Цугундeр
    1717580584
    А есть другие варианты ? Все остальные - "ухилянты " ..)
    Ответить
    NewLife
    1717582355
    Нахер Валере иностранный клуб, его и здесь хорошо кормят. Дюков - балабол.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+