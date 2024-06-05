Глава РФС назвал условие, при котором Карпин не сможет совмещать посты в клубе и сборной

Президент РФС Александр Дюков высказался о совмещении постов главным тренером сборной России и «Ростова» Валерием Карпиным.
«Такая опция возможна, но только для российских клубов. Если он будет являться тренером зарубежного клуба, то это невозможно», – сказал Дюков.
- Действующее соглашение Карпина, возглавляющего сборную России с лета 2021 года, рассчитано до августа 2024 года.
- 55-летний специалист также руководит «Ростовом» с 10 марта 2022 года.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.