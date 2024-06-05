Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Экс-директор академии «Локомотива» назвал игрока, которого может попросить подписать Николич

    Экс-директор академии «Локомотива» назвал игрока, которого может попросить подписать Николич

    Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичeв считает, что главный тренер ЦСКА Марко Николич может попросить руководство клуба подписать контракт с 27-летним полузащитником Рифатом Жемалетдиновым.

    «Многое будет зависеть от спортивного департамента ЦСКА, потому что желание тренера – это одно, а стратегия клуба – другое. Но у Рифата действительно был один из лучших сезонов под руководством Марко. Именно он его раскрыл на позиции 10-го номера. Насколько я знаю, Рифат нравится Марко в этой позиции. Думаю, вопрос подписания футболиста будет проговариваться.

    Высока вероятность, что Николич попросит подписать Рифата. Это трансфер, за который не надо платить, к тому же Марко знает качество игрока и как его использовать. Он мог бы усилить ЦСКА.

    У каждого тренера своe видение. Галактионову больше нравилось, как в этой позиции в «Локомотиве» играли Глушенков и Антон Миранчук. Получается, Рифат на эту позиции был третьим в списке. Но это просто предпочтения и вкус тренера. Это квалифицированный и качественный футболист. Рифат, даже выходя на замену, совершал голевые действия», – сказал Кузьмичeв.

    • Жемалетдинов в прошлом сезоне провeл 26 матчей во всех турнирах за «Локомотив», забил 5 мячей и отдал 1 голевой пас. 29 мая он ушел из команды на правах свободного агента.
    • 4 июня ЦСКА объявил, что достиг принципиальной договоренности о сотрудничестве с Марко Николичем.
    • Серб был главным тренером «Локомотива» с июня 2020-го по октябрь 2021 года.

    Новости по теме
    Брат Чалова: «Летом Федор вернется в Европу» 5
    ЦСКА может подписать Смолова и Жемалетдинова 14
    Газзаев оценил возвращение Алексея Березуцкого в ЦСКА
    Источник: Legalbet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.06.2024 08:59
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+