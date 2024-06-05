Экс-директор академии «Локомотива» назвал игрока, которого может попросить подписать Николич

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичeв считает, что главный тренер ЦСКА Марко Николич может попросить руководство клуба подписать контракт с 27-летним полузащитником Рифатом Жемалетдиновым.
«Многое будет зависеть от спортивного департамента ЦСКА, потому что желание тренера – это одно, а стратегия клуба – другое. Но у Рифата действительно был один из лучших сезонов под руководством Марко. Именно он его раскрыл на позиции 10-го номера. Насколько я знаю, Рифат нравится Марко в этой позиции. Думаю, вопрос подписания футболиста будет проговариваться.
Высока вероятность, что Николич попросит подписать Рифата. Это трансфер, за который не надо платить, к тому же Марко знает качество игрока и как его использовать. Он мог бы усилить ЦСКА.
У каждого тренера своe видение. Галактионову больше нравилось, как в этой позиции в «Локомотиве» играли Глушенков и Антон Миранчук. Получается, Рифат на эту позиции был третьим в списке. Но это просто предпочтения и вкус тренера. Это квалифицированный и качественный футболист. Рифат, даже выходя на замену, совершал голевые действия», – сказал Кузьмичeв.
- Жемалетдинов в прошлом сезоне провeл 26 матчей во всех турнирах за «Локомотив», забил 5 мячей и отдал 1 голевой пас. 29 мая он ушел из команды на правах свободного агента.
- 4 июня ЦСКА объявил, что достиг принципиальной договоренности о сотрудничестве с Марко Николичем.
- Серб был главным тренером «Локомотива» с июня 2020-го по октябрь 2021 года.