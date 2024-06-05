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    • Президент «Барселоны» – о позиции «Реала» по «делу Негрейры»: «Не знаю, почему они разыгрывали эту карту, ведь именно им традиционно благоволят судьи»

    Президент «Барселоны» – о позиции «Реала» по «делу Негрейры»: «Не знаю, почему они разыгрывали эту карту, ведь именно им традиционно благоволят судьи»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта недоволен действиями «Реала» в ходе расследования предполагаемого подкупа судей со стороны каталонцев.

    • Клуб платил бывшему вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Негрейре.
    • За 17 лет он получил от «Барсы» более 7,5 млн евро.
    • «Сине-гранатовых» официально обвинили во взяточничестве, но позднее обвинения были сняты.
    • «Реал» и Ла Лига выступали против удовлетворения апелляций каталонцев.

    «Кому-то кажется, что мы подкупаем судей, но документально подтверждено, что это были консультации.

    Тот факт, что «Реал» добился продления расследования на шесть месяцев, – это очень грязный ход. Но для победы этого недостаточно.

    Я не знаю, почему они вообще разыгрывали эту карту, ведь именно им традиционно благоволят судьи.

    От «Реала» можно ожидать чего угодно, но меня удивило то, что они начали переписывать историю, потому что если и есть клуб, который пользуется благосклонностью арбитров, то это «Реал», а не «Барселона», – сказал Лапорта.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    05.06.2024 00:49
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    Комментарии (2)
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    JIEGEHDA
    1717559517
    Как у нас говорят , каждый соперник даже рангом ниже пытается насолить друг другу . А вот только у нас имеют смелость делать это открыто , а в Испании в один день в вип ложе сидят жмут руки а через неделю обсуждают друг друга и поливают грязью ))) мерзко . В такой период добивать так Барсу мерзко . Но зная Испанию , то же самое сделала бы и Барса и другие будь такая возможность .
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    DeStar
    1717584336
    Конечно просто так накидывать не хочется но мне кажется мега тупым когда человек, который официально давал взятки( какие нах консультации арбитрские, да еще такие суммы) сидит и говорит о реале трындеть можно что угодно, а когда нет фактов сиди и молчи.
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