Президент «Барселоны» – о позиции «Реала» по «делу Негрейры»: «Не знаю, почему они разыгрывали эту карту, ведь именно им традиционно благоволят судьи»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта недоволен действиями «Реала» в ходе расследования предполагаемого подкупа судей со стороны каталонцев.

Клуб платил бывшему вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Негрейре.

За 17 лет он получил от «Барсы» более 7,5 млн евро.

«Сине-гранатовых» официально обвинили во взяточничестве, но позднее обвинения были сняты.

«Реал» и Ла Лига выступали против удовлетворения апелляций каталонцев.

«Кому-то кажется, что мы подкупаем судей, но документально подтверждено, что это были консультации.

Тот факт, что «Реал» добился продления расследования на шесть месяцев, – это очень грязный ход. Но для победы этого недостаточно.

Я не знаю, почему они вообще разыгрывали эту карту, ведь именно им традиционно благоволят судьи.

От «Реала» можно ожидать чего угодно, но меня удивило то, что они начали переписывать историю, потому что если и есть клуб, который пользуется благосклонностью арбитров, то это «Реал», а не «Барселона», – сказал Лапорта.