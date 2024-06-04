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    • Круговой: «Семак был в шоке, что я без его ведома подписал контракт с ЦСКА»

    Круговой: «Семак был в шоке, что я без его ведома подписал контракт с ЦСКА»

    Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал детали трансфера из «Зенита».

    • ЦСКА объявил о подписании Кругового в январе.
    • В тот же день его отправили в «Зенит-2».
    • Контракт игрока с москвичами подписан по схеме «4+1».

    – Когда «Зенит» все-таки узнал о твоей операции по переезду в Москву?

    – После одной из тренировок на сборах ко мне подошел Александр Медведев – предложил пообщаться по новому контракту и даже назвал конкретные условия. Я взял время обдумать.

    – Почему сразу все не рассказал?

    – Не знаю. Хотел спустить все на тормозах, сделать красиво и не обидно. Через пару дней ко мне подошел Богданыч [Семак]: «Если у тебя есть предложения от других клубов – хорошенько все обдумай и взвесь».

    Мне показалось, что он уже обо всем догадался. Потом был один из сложных разговоров в моей жизни.

    – С Медведевым?

    – Да. После тренировки он подозвал меня и Сергея Семака, уже зная, что я подписался с ЦСКА: «Если бы ты предупредил, что ведешь переговоры с другими клубами, ситуацию можно было бы решить и ты бы остался у нас».

    Потом он рассказал о решении отправить меня в дубль. Было видно – Богданычу и Медведеву неприятно, что я подписал контракт с ЦСКА без их ведома.

    Мне кажется, Богданыч вообще был в шоке. Делать было нечего: собрал вещи и полетел в Питер – на сборы «Зенита-2» в манеже на академии.

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    Источник: Sport24

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    04.06.2024 17:04
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    Комментарии (12)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Desma
    1717511648
    Спустить все на тормозах, и сделать красиво НЕ бывает. Надо было тебе ещё поджопника дать. Бог шельму метит...........
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    kutuzov112
    1717512310
    "Потом он рассказал о решении отправить меня в дубль. Было видно – Богданычу и Медведеву неприятно, что я подписал контракт с ЦСКА без их ведома" - Братан, ну ты собсна сам себя и закопал
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    Spartak_forv@
    1717512727
    Назад фарш не провернуть
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    odoon
    1717516288
    "...ситуацию можно было бы решить и ты бы остался у нас" Ну то есть в итоге Круговой правильно сделал, что перестраховался и молча подписал, а то на него бы начали давить и не дали нормально уйти.
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    Artemka444
    1717522448
    Крыса
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1717522748
    Жулик! Все-таки надо тебе дать коленом! Надо! Гыгыгы
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    Suvorov71
    1717525226
    Ты сделал как тебе лучше, хотя думаю в фин. ты потерял, но это твой выбор и твоя жизнь
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    ягуар1979
    1717531149
    ****** че он все не успокоиться словесный понос прям открылся правдоруб херов а че молчал пока за двойку бегал а тут слинял и заговорил придурок лавочный)))
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    Игорь N5
    1717587760
    «Хотел сделать красиво и не обидно». Лишний раз убеждаешься в интеллектуальных способностях футболистов. Красиво и не обидно - это открыто и честно. А получилось слабодушно и низко.
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