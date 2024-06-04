Круговой: «Семак был в шоке, что я без его ведома подписал контракт с ЦСКА»

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал детали трансфера из «Зенита».
- ЦСКА объявил о подписании Кругового в январе.
- В тот же день его отправили в «Зенит-2».
- Контракт игрока с москвичами подписан по схеме «4+1».
– Когда «Зенит» все-таки узнал о твоей операции по переезду в Москву?
– После одной из тренировок на сборах ко мне подошел Александр Медведев – предложил пообщаться по новому контракту и даже назвал конкретные условия. Я взял время обдумать.
– Почему сразу все не рассказал?
– Не знаю. Хотел спустить все на тормозах, сделать красиво и не обидно. Через пару дней ко мне подошел Богданыч [Семак]: «Если у тебя есть предложения от других клубов – хорошенько все обдумай и взвесь».
Мне показалось, что он уже обо всем догадался. Потом был один из сложных разговоров в моей жизни.
– С Медведевым?
– Да. После тренировки он подозвал меня и Сергея Семака, уже зная, что я подписался с ЦСКА: «Если бы ты предупредил, что ведешь переговоры с другими клубами, ситуацию можно было бы решить и ты бы остался у нас».
Потом он рассказал о решении отправить меня в дубль. Было видно – Богданычу и Медведеву неприятно, что я подписал контракт с ЦСКА без их ведома.
Мне кажется, Богданыч вообще был в шоке. Делать было нечего: собрал вещи и полетел в Питер – на сборы «Зенита-2» в манеже на академии.