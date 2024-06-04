Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Стало известно, кто погасил скандал вокруг украденного Дзюбой кошелька Быстрова

    Стало известно, кто погасил скандал вокруг украденного Дзюбой кошелька Быстрова

    Бывший агент Артема Дзюбы Алексей Сафонов вспомнил время сотрудничества с игроком.

    – Кто из футболистов доставлял вам больше всего проблем?

    – Не хочу это обсуждать. У меня хватало таких футболистов. Многие ребята были очень талантливые, но не смогли реализовать себя из-за ряда причин. Я тоже не святой, хоть и пытался всегда помогать своим игрокам. Один раз мне позвонили и сказали, что мои игроки разгромили две стеклянных остановки. Мне пришлось ехать ночью и платить 150 тысяч рублей. Это было лет восемь-девять назад.

    – Вы с Дзюбой работали в своe время. Каким он был тогда по характеру? Сейчас кажется, Артeм не может устаканиться.

    – При мне не было никаких конфликтов у Дзюбы. Я погасил конфликт с кошельком Владимира Быстрова, но не было той фигни, что творится сейчас. Дзюба своеобразный человек, такой же, как Денис Глушаков.

    • Скандал с кражей Дзюбой кошелька Быстрова разгорелся в 2009 году.
    • После скандала «Спартак» отправил Артема в аренду в «Томь».
    • Сейчас лучший бомбардир в истории РПЛ без клуба.

    Новости по теме
    Галактионов оценил полтора года Дзюбы в «Локо» 2
    Канчельскис оценил перспективы Дзюбы после ухода из «Локомотива» 1
    Глава «Локомотива» прокомментировал уход Дзюбы из клуба
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.06.2024 16:52
    Рекомендуем
    Комментарии (21)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    VPERDIV SPARTAK
    1717510417
    Спартач у спартача денег увел и что ?) от этих сектантов что угодно можно ожидать!
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1717510485
    Вытащили тему из архива)) грязь из свинарни всегда лезет
    Ответить
    Spartak_forv@
    1717511327
    ​​Кошелёк, кошелёк ... Какой кошелёк?)
    Ответить
    rash1959
    1717512566
    Это был тест - заявка на переход в синит. украл-выпил-в синит
    Ответить
    Янвapь 69
    1717512860
    Заваривать надо было раздевалку
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1717517703
    Скандал погасил Квинси
    Ответить
    qwertyйцукен
    1717518216
    Зюба мелкий воришка и видеодрачилюн. .Гы гы
    Ответить
    Виктор56--google
    1717524265
    Дзюба кошелек вернул, но Бастров сказал нехватает...
    Ответить
    Cleaner
    1717572647
    Все СКАНДАЛЫ - в Спартаке. Потому и СТЫДНО всегда - за Спартака!!!...(((
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+