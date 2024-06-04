Стало известно, кто погасил скандал вокруг украденного Дзюбой кошелька Быстрова

Бывший агент Артема Дзюбы Алексей Сафонов вспомнил время сотрудничества с игроком.

– Кто из футболистов доставлял вам больше всего проблем?

– Не хочу это обсуждать. У меня хватало таких футболистов. Многие ребята были очень талантливые, но не смогли реализовать себя из-за ряда причин. Я тоже не святой, хоть и пытался всегда помогать своим игрокам. Один раз мне позвонили и сказали, что мои игроки разгромили две стеклянных остановки. Мне пришлось ехать ночью и платить 150 тысяч рублей. Это было лет восемь-девять назад.

– Вы с Дзюбой работали в своe время. Каким он был тогда по характеру? Сейчас кажется, Артeм не может устаканиться.

– При мне не было никаких конфликтов у Дзюбы. Я погасил конфликт с кошельком Владимира Быстрова, но не было той фигни, что творится сейчас. Дзюба своеобразный человек, такой же, как Денис Глушаков.