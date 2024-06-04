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    Тошич прокомментировал назначение Николича в ЦСКА

    Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич высказался о назначении в команду главного тренера Марко Николича.

    «Я рад, что такой специалист, как Николич, возглавил ЦСКА. Он выигрывал трофеи практически везде, где работал. Это говорит о том, что у него есть определeнные качества. Он выигрывал чемпионат Сербии, Венгрии и брал Кубки в странах, где работал. В России с «Локомотивом» выиграл Кубок.

    Николич знает менталитет, чемпионат и очень хорошо понимает язык. Есть все условия, чтобы всe было успешно. Я как болельщик поддерживаю назначение Николича в ЦСКА и очень рад. Надеюсь, что всe получится», – сказал Тошич.

    • Николич подписал 2-летний контракт.
    • Серб сменил Владимира Федотова.
    • Ранее Николич тренировал в РПЛ «Локомотив».

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.06.2024 15:50
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    Комментарии (2)
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    evgevg13
    1717511733
    Вот будет смеху, если армейцы возьмут чемпионство
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    Исмо
    1717577276
    При Николиче, локо очень даже симпатичную игру показывал, и результат норм был)
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