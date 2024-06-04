В РФС не исключили создание совместного турнира с Беларусью

Президент РФС Александр Дюков высказался о сотрудничестве с Белорусской федерацией футбола и возможности объединения чемпионатов двух стран.

– Я не знаю, насколько Белорусская федерация футбола готова к такому объединению, у нас нет такой информации.

– Может быть, есть идеи создать какой-то совместный турнир, например, в межсезонье?

– Турниры для разных возрастов мы проводим регулярно. Что касается соревнований профессиональных команд, то это одна из потенциальных возможностей. Мы сотрудничаем с федерацией футбола Беларуси. Это сотрудничество активно развивается.