В РФС не исключили создание совместного турнира с Беларусью

Президент РФС Александр Дюков высказался о сотрудничестве с Белорусской федерацией футбола и возможности объединения чемпионатов двух стран.
– Я не знаю, насколько Белорусская федерация футбола готова к такому объединению, у нас нет такой информации.
– Может быть, есть идеи создать какой-то совместный турнир, например, в межсезонье?
– Турниры для разных возрастов мы проводим регулярно. Что касается соревнований профессиональных команд, то это одна из потенциальных возможностей. Мы сотрудничаем с федерацией футбола Беларуси. Это сотрудничество активно развивается.
- Товарищеский матч между сборными Беларуси и России состоится 7 июня в Минске.
- Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.