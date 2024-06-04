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    • В РФС не исключили создание совместного турнира с Беларусью

    В РФС не исключили создание совместного турнира с Беларусью

    Президент РФС Александр Дюков высказался о сотрудничестве с Белорусской федерацией футбола и возможности объединения чемпионатов двух стран.

    – Я не знаю, насколько Белорусская федерация футбола готова к такому объединению, у нас нет такой информации.

    – Может быть, есть идеи создать какой-то совместный турнир, например, в межсезонье?

    – Турниры для разных возрастов мы проводим регулярно. Что касается соревнований профессиональных команд, то это одна из потенциальных возможностей. Мы сотрудничаем с федерацией футбола Беларуси. Это сотрудничество активно развивается.

    • Товарищеский матч между сборными Беларуси и России состоится 7 июня в Минске.
    • Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.06.2024 15:28
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    Комментарии (2)
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    evgevg13
    1717511794
    Надо обьединятся
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    R_a_i_n
    1717516544
    А там глядишь и одно государство будет.
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