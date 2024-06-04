В РФС намекнули, что «Газпром Арена» не примет OLIMPBET Суперкубок России из-за концерта группы «Руки вверх»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопросы о возможном месте проведения OLIMPBET Суперкубка России. Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» запланирован на 13 июля.

– Александр Валерьевич Дюков [президент РФС] сказал, что место проведения Суперкубка России должны определить за месяц до турнира. Уже понятно, кто фаворит?

– Мне понятны лидеры, но я не буду комментировать – это некорректно. Мы спросим представителей команд, которые будут принимать участие в Суперкубке, учтем их позицию. Уже есть предварительные ответы и отказы по стадионам по тем или иным причинам.

– Кому отказано?

– Ряд стадионов, например, осуществляет реновацию футбольных полей или осуществляет иные мероприятия у себя на стадионе. «Крылья Советов» сообщили, что у них проходят такие работы. Это в качестве одного из примеров.

– Существует вероятность, что в Суперкубке одна из команд сыграет на своем стадионе?

– Не буду отвечать на этот вопрос. Могу сказать, что на одном из стадионов 13 июля будет проходить концерт группы «Руки вверх» [на «Газпром Арене»].