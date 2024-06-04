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    • В РФС намекнули, что «Газпром Арена» не примет OLIMPBET Суперкубок России из-за концерта группы «Руки вверх»

    В РФС намекнули, что «Газпром Арена» не примет OLIMPBET Суперкубок России из-за концерта группы «Руки вверх»

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопросы о возможном месте проведения OLIMPBET Суперкубка России. Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» запланирован на 13 июля.

    – Александр Валерьевич Дюков [президент РФС] сказал, что место проведения Суперкубка России должны определить за месяц до турнира. Уже понятно, кто фаворит?

    – Мне понятны лидеры, но я не буду комментировать – это некорректно. Мы спросим представителей команд, которые будут принимать участие в Суперкубке, учтем их позицию. Уже есть предварительные ответы и отказы по стадионам по тем или иным причинам.

    – Кому отказано?

    – Ряд стадионов, например, осуществляет реновацию футбольных полей или осуществляет иные мероприятия у себя на стадионе. «Крылья Советов» сообщили, что у них проходят такие работы. Это в качестве одного из примеров.

    – Существует вероятность, что в Суперкубке одна из команд сыграет на своем стадионе?

    – Не буду отвечать на этот вопрос. Могу сказать, что на одном из стадионов 13 июля будет проходить концерт группы «Руки вверх» [на «Газпром Арене»].

    • Ранее «Матч ТВ» сообщал, что претендентами на проведение OLIMPBET Суперкубка России 2024 года являются несколько городов, в числе которых Волгоград, Нижний Новгород, Ростов‑на‑Дону, Екатеринбург, Краснодар, Самара и Калининград.
    • Поскольку «Зенит» в прошлом сезоне выиграл чемпионат и Кубок России, в матче примет участие вице-чемпион страны – «Краснодар».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.06.2024 12:32
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    Комментарии (3)
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    BRO_football
    1717495140
    Ну и слава Богу. Хабаровск будет отличным вариантом)
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    Spirit_78
    1717500557
    Нижний Новгород или Волгоград пусть будут. И главное - без фан уйди.
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    subbotaspartak
    1717504180
    Руки вверх! Газпромарена - сдаёмсюююю
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