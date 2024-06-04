Тарханов объяснил, почему в ЦСКА нужно назначить Игнашевича

Известный российский тренер Александр Тарханов сказал, кто может заменить Владимира Федотова на посту главного тренера ЦСКА.

«Если назначать нового тренера в ЦСКА, то нужно брать Игнашевича. Нужно поддерживать своих. Серeжа – армеец, провeл бо́льшую часть футбольной жизни в ЦСКА. Плюс хорошо себя проявил в «Балтике», создав хороший коллектив», – сказал Тарханов.