Тарханов объяснил, почему в ЦСКА нужно назначить Игнашевича

Известный российский тренер Александр Тарханов сказал, кто может заменить Владимира Федотова на посту главного тренера ЦСКА.
«Если назначать нового тренера в ЦСКА, то нужно брать Игнашевича. Нужно поддерживать своих. Серeжа – армеец, провeл бо́льшую часть футбольной жизни в ЦСКА. Плюс хорошо себя проявил в «Балтике», создав хороший коллектив», – сказал Тарханов.
- 3 июня руководство ЦСКА приняло решение о прекращении сотрудничества с главным тренером Владимиром Федотовым. Он работал в команде с лета 2022 года.
- В минувшем сезоне армейцы заняли 6-е место.
- Игнашевич с 2021 года возглавляет «Балтику». В минувшем сезоне калининградцы дошли до суперфинала Кубка России и вылетели из РПЛ.
- Игнашевич выступал за ЦСКА в 2004–2018 годах.
- Тарханов был главным тренером ЦСКА в 1994–1996 годах.