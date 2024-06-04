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    • Тарханов объяснил, почему в ЦСКА нужно назначить Игнашевича

    Тарханов объяснил, почему в ЦСКА нужно назначить Игнашевича

    Известный российский тренер Александр Тарханов сказал, кто может заменить Владимира Федотова на посту главного тренера ЦСКА.

    «Если назначать нового тренера в ЦСКА, то нужно брать Игнашевича. Нужно поддерживать своих. Серeжа – армеец, провeл бо́льшую часть футбольной жизни в ЦСКА. Плюс хорошо себя проявил в «Балтике», создав хороший коллектив», – сказал Тарханов.

    • 3 июня руководство ЦСКА приняло решение о прекращении сотрудничества с главным тренером Владимиром Федотовым. Он работал в команде с лета 2022 года.
    • В минувшем сезоне армейцы заняли 6-е место.
    • Игнашевич с 2021 года возглавляет «Балтику». В минувшем сезоне калининградцы дошли до суперфинала Кубка России и вылетели из РПЛ.
    • Игнашевич выступал за ЦСКА в 2004–2018 годах.
    • Тарханов был главным тренером ЦСКА в 1994–1996 годах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.06.2024 08:58
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    Комментарии (5)
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    Romeo 123
    1717482981
    С тем составом что на данный момент у ЦСКА Игнашевич покачал бы результат получше Федотова
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    andr45
    1717483898
    Я с 1957 года болею за «Спартак» и перевидал много футболистов разных команд. Надо сказать, что приходил я где-то за час до начала матча и шел на толковище, где болельщики обсуждали футбольные события, тренеров, игроков. Хорошее было время, когда болелы Спартака, Динамо, Торпедо, Локомотива высказывали свое мнение обо всеъ футбольных события без фанатизма но в меру своего понимания. А понимание это было значительно выше уровня современных експертов и горлопанов, считающих себя футбольными дикторами. Так вот, только несколько футболистов вызывало всеобщее одобрение, среди которых был, как его называли, Алик Шестернев, ЦЗ ЦСКА. Мне кажется, что и Игнашевич из этой когорты игроков, вызывающих единодушное уважение) Успехов тебе, Сергей)
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    Snek
    1717488016
    Хорошо себя проявил, настолько, что Балтика вылетела из РПЛ.
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    biber.ru
    1717488441
    Игнашевич ещё сырец.
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    SLADE2019
    1717491997
    Дайте Гинеру спокойно решить этот вопрос. Эти вопросы он обычно решает очень эффективно и безо всяких там Тархановых и пр.
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