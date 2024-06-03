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    • Карпин разрешил игрокам сборной России есть драники в Беларуси, но при одном условии

    Карпин разрешил игрокам сборной России есть драники в Беларуси, но при одном условии

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, смогут ли футболисты национальной команды попробовать белорусские драники.

    – Как давно не были в Минске? Какие у вас главные воспоминания и ассоциации с этим городом?

    – Даже не помню, в каком году был там в последний раз. Это было ещe в игровую карьеру, в 90-ые. Потом был у друзей на свадьбе, но это уже не про футбол.

    – Максименко хочет поесть драники.

    – Чтобы просто что-то поесть – точно бы не поехал. Если футболисты захотят попробовать – не вижу ничего криминального в драниках. Если есть их каждый день вeдрами, то, наверное, это нехорошо. Если один раз, то нет проблем.

    • Сборная России проведет в Минске товарищеский матч с Беларусью.
    • Игра состоится в пятницу, 7 июня, в 20:00 мск.

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    Источник: сайт РФС

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    03.06.2024 19:10
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    Добрый дядя Валерий )
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