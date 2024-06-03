Карпин разрешил игрокам сборной России есть драники в Беларуси, но при одном условии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, смогут ли футболисты национальной команды попробовать белорусские драники.

– Как давно не были в Минске? Какие у вас главные воспоминания и ассоциации с этим городом?

– Даже не помню, в каком году был там в последний раз. Это было ещe в игровую карьеру, в 90-ые. Потом был у друзей на свадьбе, но это уже не про футбол.

– Максименко хочет поесть драники.

– Чтобы просто что-то поесть – точно бы не поехал. Если футболисты захотят попробовать – не вижу ничего криминального в драниках. Если есть их каждый день вeдрами, то, наверное, это нехорошо. Если один раз, то нет проблем.