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    Кафанов: «Сафонов едет в «ПСЖ» не сидеть на лавке»

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов порассуждал о скором трансфере Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

    «Поздравил Сафонова с переходом в «ПСЖ». Мы гордимся Матвеем. После игры с Беларусью, думаю, поговорим подробнее.

    Чтобы стать первым, Матвею нужно будет терпение. Надеюсь, его период адаптации пройдет быстро.

    Сафонов уверен в себе и едет не сидеть на лавке. У Доннаруммы сейчас есть преимущество, он давно в «ПСЖ», – сказал Кафанов.

    • 25-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара».
    • За главную команду южан он провел 175 матчей и пропустил 208 голов.
    • «ПСЖ» заплатит за голкипера 20 млн евро с учетом бонусов и подпишет с ним контракт до 2029 года.

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    Источник: Sport24

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    03.06.2024 18:00
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    Комментарии (4)
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    Karpathian
    1717428472
    ...а протирать штаны на ней
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    Алекс636363
    1717438281
    едет не сидеть, а будет сидеть. один из переоцененных вратарей. Беленов лучше и сильнее. Дюпин тоже. В ПСЖ Сафонова затрут в третьи ряды, потеряем еще одного футболиста.
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    BRO_football
    1717438516
    Действительно. Кто же ему там даст просто так на лавке сидеть? После игры приберётся в раздевалке, полы помоет, мусор со стадиона уберёт.
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    mutabor0992
    1717442944
    В ашан за пивком бегать...
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