Кафанов: «Сафонов едет в «ПСЖ» не сидеть на лавке»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов порассуждал о скором трансфере Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Поздравил Сафонова с переходом в «ПСЖ». Мы гордимся Матвеем. После игры с Беларусью, думаю, поговорим подробнее.

Чтобы стать первым, Матвею нужно будет терпение. Надеюсь, его период адаптации пройдет быстро.

Сафонов уверен в себе и едет не сидеть на лавке. У Доннаруммы сейчас есть преимущество, он давно в «ПСЖ», – сказал Кафанов.