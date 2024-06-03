Кафанов: «Сафонов едет в «ПСЖ» не сидеть на лавке»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов порассуждал о скором трансфере Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».
«Поздравил Сафонова с переходом в «ПСЖ». Мы гордимся Матвеем. После игры с Беларусью, думаю, поговорим подробнее.
Чтобы стать первым, Матвею нужно будет терпение. Надеюсь, его период адаптации пройдет быстро.
Сафонов уверен в себе и едет не сидеть на лавке. У Доннаруммы сейчас есть преимущество, он давно в «ПСЖ», – сказал Кафанов.
- 25-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара».
- За главную команду южан он провел 175 матчей и пропустил 208 голов.
- «ПСЖ» заплатит за голкипера 20 млн евро с учетом бонусов и подпишет с ним контракт до 2029 года.