Карпин оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал скорый переход вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Если Сафонов перейдeт в «ПСЖ», это будет здорово для сборной. Если есть предложение из «ПСЖ», надо ехать.

Кто сказал, что он едет вторым вратарeм? Это вы так думаете. Неважно, сразу или постепенно, но Матвей способен стать основным.

Раз «ПСЖ» положил глаз на футболиста и приобретает его, они знают, как его использовать.

Ко мне Сафонов за советом не обращался. Но советую ему выучить язык. Если мне позвонит Луис Энрике, расскажу ему про Сафонова», – заявил Карпин.