Капелло прокомментировал победу «Реала» в Лиге чемпионов

Бывший тренер «Реала» Фабио Капелло высказался о победе команды в Лиге чемпионов.
«Победа «Реала» очень символична. Последний победитель старого формата – лучший клуб в истории турнира. Я был на игре, встретил много добрых друзей, посмотрели хороший футбол.
Карло Анчелотти – гений, он сейчас лучший на планете, я его от всей души поздравляю, как и всех «бланкос», – сказал Капелло.
- В финале ЛЧ мадридцы победили на «Уэмбли» «Боруссию» (2:0).
- Это 15-я выигранная ЛЧ «Реалом».
- В матче за Суперкубок УЕФА «Реал» 14 августа сыграет с «Аталантой».