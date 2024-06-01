Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Сычев высказался о будущем Дзюбы

    Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев прокомментировал уход Артема Дзюбы из «Локомотива».

    «Думаю, Дзюба не сказал последнего слова в футболе. Считаю, у него ещe есть амбиции и силы. Он ещe пригодится клубам Российской Премьер-Лиги. Плюс все мы знаем, что предельно мотивированный Дзюба очень опасен. Его рано списали со счетов.

    Возможность отъезда за границу – спорный вопрос. Он уже ездил – был негативный опыт, и он вряд ли захочет его повторять. Дзюба привык к России, здесь у него есть статус, уважение в раздевалке. Здесь ему будет легче адаптироваться в новой команде», – сказал Сычев.

    • За «Локомотив» Дзюба выступал с февраля прошлого года.
    • В общей сложности нападающий сыграл в составе москвичей 39 матчей, отметившись 12 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

    Новости по теме
    Галактионов оценил полтора года Дзюбы в «Локо» 2
    Канчельскис оценил перспективы Дзюбы после ухода из «Локомотива» 1
    Глава «Локомотива» прокомментировал уход Дзюбы из клуба
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2024 21:32
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1717267489
    ...ну, достали уже(...
    Ответить
    Pourquoi pas
    1717275384
    А дадут ли ему сказать это самое последнее слово???
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+