Сычев высказался о будущем Дзюбы

Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев прокомментировал уход Артема Дзюбы из «Локомотива».

«Думаю, Дзюба не сказал последнего слова в футболе. Считаю, у него ещe есть амбиции и силы. Он ещe пригодится клубам Российской Премьер-Лиги. Плюс все мы знаем, что предельно мотивированный Дзюба очень опасен. Его рано списали со счетов.

Возможность отъезда за границу – спорный вопрос. Он уже ездил – был негативный опыт, и он вряд ли захочет его повторять. Дзюба привык к России, здесь у него есть статус, уважение в раздевалке. Здесь ему будет легче адаптироваться в новой команде», – сказал Сычев.