Игнашевич сказал, когда определится с будущим в «Балтике»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич перед Суперфиналом Кубка России с «Зенитом» сказал, что после матча обсудит свое будущее с руководством калининградского клуба.

– Есть ли отвлекающие факторы?

– Нет никаких факторов. Будущее решили оставить до финального матча. Хотел бы извиниться за опоздание, долго добирались. Потом потренируемся, проведем ужин и завтра в бой.

– Есть ли вероятность, что завтра будет ваш последний матч?

– Уже ответил. Мы после матча обсудим с руководством. Были вещи поважнее, потому не обсуждали.

– На что будете обращать внимание при принятии решения.

– Не на результат матча.

– Если победите, можно будет считать, что сезон непровальный?

– Оставим этот вопрос на послематчевую конференцию.