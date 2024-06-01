Игнашевич сказал, когда определится с будущим в «Балтике»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич перед Суперфиналом Кубка России с «Зенитом» сказал, что после матча обсудит свое будущее с руководством калининградского клуба.
– Есть ли отвлекающие факторы?
– Нет никаких факторов. Будущее решили оставить до финального матча. Хотел бы извиниться за опоздание, долго добирались. Потом потренируемся, проведем ужин и завтра в бой.
– Есть ли вероятность, что завтра будет ваш последний матч?
– Уже ответил. Мы после матча обсудим с руководством. Были вещи поважнее, потому не обсуждали.
– На что будете обращать внимание при принятии решения.
– Не на результат матча.
– Если победите, можно будет считать, что сезон непровальный?
– Оставим этот вопрос на послематчевую конференцию.
- Калининградский клуб занял в РПЛ 15-е место и вылетел в Первую лигу.
- Суперфинал Кубка России пройдет 2 июня, начало матча – в 18:00 мск.