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    Игнашевич сказал, когда определится с будущим в «Балтике»

    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич перед Суперфиналом Кубка России с «Зенитом» сказал, что после матча обсудит свое будущее с руководством калининградского клуба.

    – Есть ли отвлекающие факторы?

    – Нет никаких факторов. Будущее решили оставить до финального матча. Хотел бы извиниться за опоздание, долго добирались. Потом потренируемся, проведем ужин и завтра в бой.

    – Есть ли вероятность, что завтра будет ваш последний матч?

    – Уже ответил. Мы после матча обсудим с руководством. Были вещи поважнее, потому не обсуждали.

    – На что будете обращать внимание при принятии решения.

    – Не на результат матча.

    – Если победите, можно будет считать, что сезон непровальный?

    – Оставим этот вопрос на послематчевую конференцию.

    • Калининградский клуб занял в РПЛ 15-е место и вылетел в Первую лигу.
    • Суперфинал Кубка России пройдет 2 июня, начало матча – в 18:00 мск.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.06.2024 18:29
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    Комментарии (1)
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    Mirak92
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    я за ,что бы продолжил работу у нас
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