Казаков напомнил о сработавшей тренерской отставке в «Акроне»

Журналист Илья Казаков прокомментировал выход «Акрона» в РПЛ.

«Победа «Акрона» – это победа Павла Морозова. Человек, который выстрадал этот успех, создал клуб и поднял его в РПЛ пошагово.

Дело не только в том, что «Урал» оказался совершенно не готов к стыкам. Все решилось в первой игре. Хотя при Аверьянове «Урал» эмоции в концовке матча все же дал. И на нервах едва не отыграл фору. Но не срослось.

«Акрон» прошлым сезоном, победами в Кубке России, ментально созрел к повышению. А могли.

В пользу Морозова и тренерская отставка культового тогда Калешина – ход, удививший многих. Но в отличии от «Краснодара», сработало.

2 клуба из Самарской области в РПЛ при смене губернатора. Интересно. С «Акроном» вообще интересно. Рад за них очень», – написал Казаков.