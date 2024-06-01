Казаков напомнил о сработавшей тренерской отставке в «Акроне»

Журналист Илья Казаков прокомментировал выход «Акрона» в РПЛ.
«Победа «Акрона» – это победа Павла Морозова. Человек, который выстрадал этот успех, создал клуб и поднял его в РПЛ пошагово.
Дело не только в том, что «Урал» оказался совершенно не готов к стыкам. Все решилось в первой игре. Хотя при Аверьянове «Урал» эмоции в концовке матча все же дал. И на нервах едва не отыграл фору. Но не срослось.
«Акрон» прошлым сезоном, победами в Кубке России, ментально созрел к повышению. А могли.
В пользу Морозова и тренерская отставка культового тогда Калешина – ход, удививший многих. Но в отличии от «Краснодара», сработало.
2 клуба из Самарской области в РПЛ при смене губернатора. Интересно. С «Акроном» вообще интересно. Рад за них очень», – написал Казаков.
- Павел Морозов является учредителем ФК «Акрон».
- Заур Тедеев был назначен главным тренером команды после отставки Евгения Калешина в декабре.
- Сегодня «Акрон» проиграл «Уралу» (1:2) в ответном переходном матче, но поднялся в РПЛ благодаря победе в первой встрече (2:0).