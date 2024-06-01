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    • Казаков напомнил о сработавшей тренерской отставке в «Акроне»

    Казаков напомнил о сработавшей тренерской отставке в «Акроне»

    Журналист Илья Казаков прокомментировал выход «Акрона» в РПЛ.

    «Победа «Акрона» – это победа Павла Морозова. Человек, который выстрадал этот успех, создал клуб и поднял его в РПЛ пошагово.

    Дело не только в том, что «Урал» оказался совершенно не готов к стыкам. Все решилось в первой игре. Хотя при Аверьянове «Урал» эмоции в концовке матча все же дал. И на нервах едва не отыграл фору. Но не срослось.

    «Акрон» прошлым сезоном, победами в Кубке России, ментально созрел к повышению. А могли.

    В пользу Морозова и тренерская отставка культового тогда Калешина – ход, удививший многих. Но в отличии от «Краснодара», сработало.

    2 клуба из Самарской области в РПЛ при смене губернатора. Интересно. С «Акроном» вообще интересно. Рад за них очень», – написал Казаков.

    • Павел Морозов является учредителем ФК «Акрон».
    • Заур Тедеев был назначен главным тренером команды после отставки Евгения Калешина в декабре.
    • Сегодня «Акрон» проиграл «Уралу» (1:2) в ответном переходном матче, но поднялся в РПЛ благодаря победе в первой встрече (2:0).

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    Источник: телеграм-канал «Foot'больные люди - Илья Казаков»

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    01.06.2024 18:18
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