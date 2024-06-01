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    • Футболисты «Акрона» отпраздновали с болельщиками выход в РПЛ под «Седую ночь»

    Футболисты «Акрона» отпраздновали с болельщиками выход в РПЛ под «Седую ночь»

    Появилось видео с эмоциями игроков «Акрона» после победы в противостоянии с «Уралом».

    • Команды играли в стыках за право выступать в следующем сезоне РПЛ.
    • В первом матче «Акрон» выиграл в Екатеринбурге со счетом 2:0.
    • В ответной игре «Урал» победил 2:1, но этого не хватило для спасения от вылета.

    Футболисты «Акрона» отпраздновали выход в РПЛ вместе с болельщиками.

    Они пели композицию «Седая ночь» Юры Шатунова. Это внутренняя традиция команды из Тольятти, о которой стало широко известно после сенсационных побед в прошлом розыгрыше Фонбет Кубка России.

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    Источник: телеграм-канал РФС

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    01.06.2024 17:29
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    Комментарии (1)
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    Cleaner
    1717515424
    На следующий год Акрон вернется в Пердив. Фартануло команде в переходных матчах, а так ни о чем команда.
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