Футболисты «Акрона» отпраздновали с болельщиками выход в РПЛ под «Седую ночь»

Появилось видео с эмоциями игроков «Акрона» после победы в противостоянии с «Уралом».

Команды играли в стыках за право выступать в следующем сезоне РПЛ.

В первом матче «Акрон» выиграл в Екатеринбурге со счетом 2:0.

В ответной игре «Урал» победил 2:1, но этого не хватило для спасения от вылета.

Футболисты «Акрона» отпраздновали выход в РПЛ вместе с болельщиками.

Они пели композицию «Седая ночь» Юры Шатунова. Это внутренняя традиция команды из Тольятти, о которой стало широко известно после сенсационных побед в прошлом розыгрыше Фонбет Кубка России.

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