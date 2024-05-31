Семшов объяснил, в чем заключается проблема ЦСКА

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов отреагировал на информацию о возможной отставке главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

– Тренерский штаб не хотел, чтобы ЦСКА по итогам сезона занял шестое место. В прошлом розыгрыше чемпионата армейцы выступили успешнее. Основная проблема ЦСКА не в тренере, а в короткой скамейке. Иногда некоторые футболисты разрывались на два фронта. Надо оставить Федотова. Было бы хорошо, если бы у ЦСКА была длинная скамейка.

– Понимаете, почему Виктор Гончаренко может заменить Федотова?

– Это утка. После «Урала» Гончаренко должен выдохнуть. В России беда с тем, что тренеры постоянно ходят по кругу. Иногда один специалист отправляет одну команду в Первую лигу, потом возглавляет другой клуб и потом с ним снова опускается в Первую лигу. Нужно тщательно выбирать тренеров.