Главный тренер махачкалинского «Динамо» рассказал, как в команде возникло сравнение с «ПСЖ»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев рассказал о сравнении команды с «ПСЖ».

– После победы над «Родиной» вы в раздевалке крикнули своим игрокам: «Это что за «ПСЖ»?» Первый раз свою команду с парижанами сравнили или на тренировках тоже бывает?

– Это возникло достаточно спонтанно. Выкрикнул это в раздевалке после одной из побед, и как‑то прижилось [смеется]. Ребятам понравилось, и мы это на постоянной основе как‑то подхватили. Можно сказать, теперь это наш внутренний поздравительный клич.

– В плане игровых идей на французский клуб не ориентируетесь?

– Никаких совпадений с тренерскими идеями нет. Возможно, просто совпало, что «ПСЖ» хорошо выступал в то время, когда родился этот клич. Наверное, тут стоит сказать, что и мы хотим побеждать везде, как большие клубы. Это единственное, что может быть общим.